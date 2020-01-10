Королевский "мегзит": сеть взорвалась курьезными мемами с принцем Гарри и Меган Маркл

Пока весь мир и королевская семья приходит в себя от заявления принца Гарри и Меган Маркл об отделении от семьи монарха, в сети беспощадно смеются над этой темой. Какими мемами взорвались соцсети – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Накануне дня рождения Кейт Миддлтон герцоги Сассекские сделали "сюрприз" для королевских родственников. Принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что решили отделиться от королевской семьи. В то же время они хотят в дальнейшем помогать организациям, где есть патронами, а также начать собственный благотворительный проект. Кроме этого, Гарри и Меган планируют жить на две страны, поэтому не смогут участвовать во всех запланированных мероприятиях Елизаветы II.

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На это уже успели отреагировать представители Ее Величества. Они не скрывают, что внук Елизаветы II принимал решение без ее советов, поэтому сейчас с герцогами Сассекскими начались переговоры, а королева стремится помочь им решить эту непростую ситуацию. В то же время инсайдеры уверяют: принц Гарри и Меган Маркл изрядно огорчили 93-летнюю родственницу.

Но пока весь мир ошарашен от новостей о британской королевской семье, сеть уже засыпали курьезными мемами. К насмешкам присоединились даже звезды. Так, актриса Эми Шумер опубликовала курьезный снимок с мужем Крисом Фишером.

Мы с Крисом официально слагаем с себя королевские обязанности и ценим вашу поддержку,

– написала Эми Шумер под фото.

Не менее насмешливой была карикатура для нового выпуска The New York Post. Заявление принца Гарри и Меган Маркл сравнили с брекзитом, поэтому в твиттере даже появился новый хэштег с мемами "Мегзит" (#Megxit). Авторы картинки показали, как они увидели жизнь герцогов Сассекских без денег, отчисленных по налогам британцев.

Meghan Markle and Prince Harry #Megxit memes take over the internet after they step back as 'senior royals' https://t.co/4z5WHUWsMn pic.twitter.com/UIqsboU1uc — PopBuzz (@popbuzz) 9 січня 2020 р.

How's Harry going to get a real job without a last name though? #Megxit pic.twitter.com/wx84j2xmxF — Jeremy Dickey (@JeremyDDickey) 8 січня 2020 р.

Bet you missed us, no worries, we are back in business ! Thank You Canada! #Megxit pic.twitter.com/ArbXOuvUEy — Juliet (@Juliet76381213) 6 січня 2020 р.