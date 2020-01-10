Королевский "мегзит": сеть взорвалась курьезными мемами с принцем Гарри и Меган Маркл
Пока весь мир и королевская семья приходит в себя от заявления принца Гарри и Меган Маркл об отделении от семьи монарха, в сети беспощадно смеются над этой темой. Какими мемами взорвались соцсети – смотрите в подборке LifeStyle 24.
Накануне дня рождения Кейт Миддлтон герцоги Сассекские сделали "сюрприз" для королевских родственников. Принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что решили отделиться от королевской семьи. В то же время они хотят в дальнейшем помогать организациям, где есть патронами, а также начать собственный благотворительный проект. Кроме этого, Гарри и Меган планируют жить на две страны, поэтому не смогут участвовать во всех запланированных мероприятиях Елизаветы II.
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На это уже успели отреагировать представители Ее Величества. Они не скрывают, что внук Елизаветы II принимал решение без ее советов, поэтому сейчас с герцогами Сассекскими начались переговоры, а королева стремится помочь им решить эту непростую ситуацию. В то же время инсайдеры уверяют: принц Гарри и Меган Маркл изрядно огорчили 93-летнюю родственницу.
Но пока весь мир ошарашен от новостей о британской королевской семье, сеть уже засыпали курьезными мемами. К насмешкам присоединились даже звезды. Так, актриса Эми Шумер опубликовала курьезный снимок с мужем Крисом Фишером.
Мы с Крисом официально слагаем с себя королевские обязанности и ценим вашу поддержку,
– написала Эми Шумер под фото.
Не менее насмешливой была карикатура для нового выпуска The New York Post. Заявление принца Гарри и Меган Маркл сравнили с брекзитом, поэтому в твиттере даже появился новый хэштег с мемами "Мегзит" (#Megxit). Авторы картинки показали, как они увидели жизнь герцогов Сассекских без денег, отчисленных по налогам британцев.