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Королевский отдых: Меган Маркл и принц Гарри планируют лето в Калифорнии

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Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @theroyalfamily

Герцоги Сассекские только недавно перебрались в имение в Канаде, однако супруги не собираются долго задерживаться на месте. Они хотят провести летний отдых в родном городе Меган в Лос-Анджелесе. Близкое окружение поговаривает, что пара всерьез подыскивает дом для длительного проживания.

Как сообщили инсайдеры изданию E! News, герцоги планируют переезд в Калифорнию. Несмотря на то, что теперь их не сдерживают королевские обязанности, Меган Маркл вместе с семьей хочет перебраться на родину. Там они стремятся провести часть лета.

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Уверяя в серьезности намерений семьи, близкое окружение отметило, что герцоги Сассекские уже рассматривают возможные имения, которые могли бы стать их семейным гнездышком на несколько месяцев.

Они начали смотреть дома в интернете и сейчас общаются с охранными компаниями. Они думают, возможно ли все это осуществить с точки зрения логистики,
– сообщили инсайдеры.

Неудивительно, что Меган Маркл так переживает о безопасности и праве на приватность. Ведь после переезда в Канаду ей не удалось избежать пристальных наблюдений папарацци и прессы, которые подстерегали ее на каждом шагу. Несмотря на то, что временным домом для них станет Лос-Анджелес, усиленная охрана пригодится, ведь именно этот город славится большим количеством светских мероприятий, а соответственно и репортеров.

Как и у любого потенциального владельца жилья, у герцогини Сассекской есть неизменный список желаний для ее идеального дома. Меган хотела бы иметь возможность проводить встречи в доме, а также принимать друзей и гостей. Это два пункта, которые важны для нее. Она очень надеется найти то, что будет соответствовать ее потребностям,
– отметили источники.


Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @theroyalfamily

Стоит отметить, что Лос-Анджелес идеально подходит для Меган Маркл, которая мечтает возобновить свою актерскую карьеру. Она настроена решительно и вскоре планирует начать свою работу, а пока находится в поисках менеджера или агента, который будет представлять ее в будущих проектах. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл
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