Королевский выход: Марго Робби и Сирша Ронан в премьерном показе "Мария – королева Шотландии"

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Марго Робби и Сирша Ронан на премьере фильма "Мария – королева Шотландии"
Марго Робби и Сирша Ронан на премьере фильма "Мария – королева Шотландии" / Instagram/ @saoirse_ronans

Голливудские актрисы Марго Робби и Сирша Ронан, которые сыграли главные роли в исторической картине о королеве Марии и королеве Елизавете, посетили европейскую премьеру фильма в Лондоне. Звезды пришли на светское мероприятие, где все внимание было приковано только к ним, в изысканных платьях светлых цветов.

Похоже, совместно проведенное время на съемочной площадке очень сблизило голливудских звезд. Они во второй раз приходят на премьеру фильма в компании друг друга и ведут себя, как старые подруги. Девушки много смеются, шутят и весело позируют перед камерами.

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Марго Роббі і Сірша Ронан
Марго Робби и Сирша Ронан на европейской премьере фильма "Мария – королева Шотландии" / Instagram / @instylemagazine

Для светского выхода две королевы выбрали кардинально разные наряды, однако это не помешало каждой из них выглядеть изысканно и непревзойденно. 28-летняя Марго Робби выбрала длинное платье с глубоким декольте от Rodarte. Белое платье в мелкий черный горошек украсила красивая вышивка в виде трех красных роз на талии. Яркий акцент в вечернем образе Марго сделала на макияже. Она накрасила губы красной помадой, а глаза подвела тенями на тон светлее.

Марго Роббі
Марго Робби в платье от Rodarte / Instagram / @vaatafilmi

Макіяж Марго Роббі
Макияж Марго Робби / Instagram / @margotupdate

24-летняя Сирша Ронан выбрала для себя настоящий королевский образ. Стиль ее платья слегка напоминал дворянку из XVII века, которая напоминала о своей современности полупрозрачной тканью. Длинный шлейф белого платья, объемный рукав и закрытая шея создали для Сирше нежный и благородный образ. Ярким акцентом в ее наряде стала цветная вышивка на талии и груди.

Сірша Ронан
Сирша Ронан / Instagram / @vaatafilmi

Сірша Ронан і Марго Роббі
Сирша Ронан и Марго Робби / Instagram / @elleuk
 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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