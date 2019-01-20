Королевский завтрак: полезный рецепт от Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл полюбила готовить еще до свадьбы с принцем Гарри, а в новом статусе она даже презентовала собственную кулинарную книгу восточных рецептов.

Так, любовь и талант Меган к кулинарии подтвердил главный визажист герцогини Дэниэл Мартин, который, к слову, создавал ее свадебный макияж.

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Мужчина опубликовал фото на своей странице в Instagram с завтраком, который приготовила ему Маркл. В подписи Мартин назвал жену принца Гарри "непревзойденной хозяйкой".

Возвращаемся ко временам Tig (это блог Меган Маркл, который существовал до свадьбы с представителем королевской семьи, – 24 канал). Спасибо тебе, Меган, за то, что ты непревзойденная хозяйка и заклинательница тостов с авокадо. Вкусно!

– написал в публикации Дэниал.

Герцогиня Сассекская, которая обожает здоровую и полезную пищу, приготовила для друга цельнозерновые тосты с пюре из авокадо. Также на столе были конфеты и чай.

Напомним, Меган Маркл презентовала книгу рецептов "Вместе", которую написала совместно с представителями сообщества Hubb Community Kitchen. В организацию входят женщины, работавшие в столовой лондонского центра мусульманского культурного наследия.



Это первый благотворительный проект герцогини Сассекской, поскольку она передаст все средства от продажи издания пострадавшим в результате пожара в Лондоне и в поддержку деятельности сообщества. В книгу вошли 50 рецептов, которые Меган Маркл самостоятельно приготовила на кухне.