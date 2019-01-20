Королевский завтрак: полезный рецепт от Меган Маркл

54 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл полюбила готовить еще до свадьбы с принцем Гарри, а в новом статусе она даже презентовала собственную кулинарную книгу восточных рецептов.

Так, любовь и талант Меган к кулинарии подтвердил главный визажист герцогини Дэниэл Мартин, который, к слову, создавал ее свадебный макияж.

Читайте также: Королевский "кэжуал": Меган Маркл засветилась в рваных джинсах от H&M

Мужчина опубликовал фото на своей странице в Instagram с завтраком, который приготовила ему Маркл. В подписи Мартин назвал жену принца Гарри "непревзойденной хозяйкой".

Возвращаемся ко временам Tig (это блог Меган Маркл, который существовал до свадьбы с представителем королевской семьи, – 24 канал). Спасибо тебе, Меган, за то, что ты непревзойденная хозяйка и заклинательница тостов с авокадо. Вкусно!
– написал в публикации Дэниал.

Герцогиня Сассекская, которая обожает здоровую и полезную пищу, приготовила для друга цельнозерновые тосты с пюре из авокадо. Также на столе были конфеты и чай.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daniel Martin (@danielmartin)

Напомним, Меган Маркл презентовала книгу рецептов "Вместе", которую написала совместно с представителями сообщества Hubb Community Kitchen. В организацию входят женщины, работавшие в столовой лондонского центра мусульманского культурного наследия.

Это первый благотворительный проект герцогини Сассекской, поскольку она передаст все средства от продажи издания пострадавшим в результате пожара в Лондоне и в поддержку деятельности сообщества. В книгу вошли 50 рецептов, которые Меган Маркл самостоятельно приготовила на кухне.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Food and Drinks
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
509
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 588
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
1269
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 720
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1684
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 470
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук