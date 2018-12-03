Королевское перемирие: Кейт Миддлтон и Меган Маркл будут праздновать Рождество вместе

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон отпразднуют Рождество вместе
Меган Маркл и Кейт Миддлтон отпразднуют Рождество вместе / Коллаж: 24 канал / Getty Images

Слухи о вражде герцогинь взбудоражили сеть еще задолго до Рождества, однако принц Уильям с Кейт Миддлтон и принц Гарри с беременной Меган Маркл будут праздновать Рождество вместе в Сандрингемском дворце с другими членами королевской семьи.

Слухи о конфликтах между братьями и их избранницами не стихают уже около месяца. Однако как сообщает The Daily Mail, праздновать Рождество королевские супруги будут вместе в Сандрингемском дворце.

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Для беременной 37-летней Меган Маркл это первое Рождество в статусе жены принца Гарри и официального представителя королевской семьи. Разговоров о том, что молодые супруги будут праздновать его вне Кенсингтонского дворца, не было. Однако принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми намеревались порадовать присутствием во время семейного ужина родителей герцогини Кембриджской. Представители Кенсингтонского дворца опровергли эти слухи и сообщили о том, что 25 декабря принц Уильям и принц Гарри с женами соберутся за столом в Норфолке.

Кейт Міддлтон і Меган Макрл
Кейт Міддлтон и Меган Маркл / Getty Images

Напомним, в конце ноября новость о переезде принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца получила официальное подтверждение. Инсайдеры писали о том, что причиной смены жилья для них стала беременность Меган Маркл. Однако позже сеть взбудоражило известие о конфликте между Уильямом и Гарри. Мол, их жены не могут найти общий язык и именно поэтому Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми собирались праздновать Рождество с родителями герцогини Кембриджской.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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