"Королеву соула" Арету Франклин ограбили перед смертью: неожиданные детали

Знаменитая Арета Франклин, умершая в августе 2018 года, стала жертвой мошенников накануне ужасного ограбления. Средства из ее активов неизвестные злоумышленники использовали, зная о ее смертельной болезни.

Легендарная американская исполнительница, которую называли "королевой соула", умерла 16 августа 2018 года в своем доме в Детройте. Певица долгое время боролась с раком поджелудочной железы, а перед смертью еще и пострадала от злоумышленников.

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Как сообщает иностранное издание TMZ, заявление о жестоком ограблении афроамериканской исполнительницы блюза поступило в полицию Мичигана в июне 2018 года. В ней говорилось о том, что неизвестные неправомерно использовали средства Ареты Франклин, однако пока что неизвестно, какую часть активов они успели использовать. Правоохранительные органы Мичигана разыскивают злоумышленников, которые похитили деньги умершей певицы.



Арета Франклин / Instagram / @arethafranklinforever