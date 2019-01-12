"Королеву соула" Арету Франклин ограбили перед смертью: неожиданные детали

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Арета Франклин
Арета Франклин / Instagram/ @arethafranklinforever

Знаменитая Арета Франклин, умершая в августе 2018 года, стала жертвой мошенников накануне ужасного ограбления. Средства из ее активов неизвестные злоумышленники использовали, зная о ее смертельной болезни.

Легендарная американская исполнительница, которую называли "королевой соула", умерла 16 августа 2018 года в своем доме в Детройте. Певица долгое время боролась с раком поджелудочной железы, а перед смертью еще и пострадала от злоумышленников.

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Как сообщает иностранное издание TMZ, заявление о жестоком ограблении афроамериканской исполнительницы блюза поступило в полицию Мичигана в июне 2018 года. В ней говорилось о том, что неизвестные неправомерно использовали средства Ареты Франклин, однако пока что неизвестно, какую часть активов они успели использовать. Правоохранительные органы Мичигана разыскивают злоумышленников, которые похитили деньги умершей певицы.

Арета Франклін
Арета Франклин / Instagram / @arethafranklinforever

Теги: LifeStyle Музыка Потери
Источник: Lifestyle
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