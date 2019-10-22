"Корона" 3 сезон: Netflix опубликовал официальный трейлер

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Официальный постер 3 сезона сериала "Корона"
Официальный постер 3 сезона сериала "Корона" / Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix презентовал долгожданный трейлер третьего сезона сериала " Корона "(The Crown). Лента поразит зрителей не только сюжетными перипетиями, но и обновленным актерским составом. Премьера нового сезона состоится уже 17 ноября 2019 года.

Новый видеоролик 3 сезона сериала "Корона" появился на официальном ютуб-канале Netflix 21 октября. Только за одни сутки его просмотрели более миллиона раз.

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Смотреть трейлер 3 сезона сериала "Корона" онлайн:

В роли Елизаветы II оскароносная актриса Оливия Колман сыграет сцену 25 годовщины с момента своей коронации. Интересно, что Оскар за лучшую главную женскую роль Оливия Колман получила, сыграв королеву Анну в фильме "Фаворитка". Пока трейлер приоткрывает завесу таинственности на две истории любви.

Принцесса Маргарет, которую в сериале воплощает британская актриса Хелена Картер, в дальнейшем терпит жестокость мужа – лорда Сноудона (Бена Дэниелса), однако ей удается известить свою сестру, королеву Елизавету II, о жалобах монарха на ситуацию в стране. В то время принц Чарльз, с ролью которого безупречно справился Джош о'Коннор, влюбляется в молодую девушку по имени Камилла (Емиральд Феннел). Кроме бурной романтической жизни Чарльза наполняет тревога за будущие управленческие решения в королевстве. Добавим, что сериал "Корона" 3 сезон охватывает исторический период с 1964 по 1977 годы.

Корона 3 сезон
"Корона" 3 сезон: официальный постер фильма / Netflix

Продюсер Питер Морган, лауреат американской премии Золотой глобус, оставил за кадром еще немало загадок и захватывающих драматических сцен. Сейчас идут съемки четвертого сезона "Короны". Поэтому осталось набраться терпения и дождаться официального выхода сериала, который уже далеко не за горами.

Первый тизер 3 сезона сериала "Корона":

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Crown (@thecrownnetflix)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино
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