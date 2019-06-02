Коронация Елизаветы II: как это было 66 лет назад – фото

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Елизавета II
Елизавета II / www.gettyimages.com

2 июня 1953 года в Лондоне прошла церемония коронации королевы Елизаветы II, которая формально считается самым могущественным монархом в мире.

93-летняя Елизавета II находится на троне дольше всех живых монархов в мире. Она занимала британский престол в 1952 году и является наиболее долго правящим британским монархом в истории.

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Королевой Великобритании 27-летняя Елизавета II была провозглашена 6 февраля 1952 года. В этот день умер ее отец, король Георг VI. Официальная церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Коронація Єлизавети II
Коронация Елизаветы II / Архивное фото

Интересно то, что коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории Британии XX века. Отметим, что коронация – это больше религиозное мероприятие, символизирующее посвящение короля или королевы на пожизненное служение своему народу.

Коронація Єлизавети II
Коронация Елизаветы II / Архивное фото

Ведь, как известно, в Великобритании король или королева получают полноправное право взойти на престол сразу после смерти своего предшественника. Поэтому коронация не имеет необходимого юридического значения.

Коронація Єлизавети II

Коронація Єлизавети II
Коронация Елизаветы II / Архивное фото

Коронація Єлизавети II
Коронация Елизаветы II / Архивное фото

Добавим, первый в очереди на королевский престол сын Елизаветы II принц Чарльз. Второй в очереди – старший сын Чарльза принц Уильям и его дети.

черга на британський престол
Линия британского престолонаследия / LifeStyle 24

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Великобритания Елизавета II Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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