Коронация Елизаветы II: как это было 66 лет назад – фото

2 июня 1953 года в Лондоне прошла церемония коронации королевы Елизаветы II, которая формально считается самым могущественным монархом в мире.

93-летняя Елизавета II находится на троне дольше всех живых монархов в мире. Она занимала британский престол в 1952 году и является наиболее долго правящим британским монархом в истории.

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Королевой Великобритании 27-летняя Елизавета II была провозглашена 6 февраля 1952 года. В этот день умер ее отец, король Георг VI. Официальная церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.



Коронация Елизаветы II / Архивное фото

Интересно то, что коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории Британии XX века. Отметим, что коронация – это больше религиозное мероприятие, символизирующее посвящение короля или королевы на пожизненное служение своему народу.



Коронация Елизаветы II / Архивное фото

Ведь, как известно, в Великобритании король или королева получают полноправное право взойти на престол сразу после смерти своего предшественника. Поэтому коронация не имеет необходимого юридического значения.



Коронация Елизаветы II / Архивное фото



Коронация Елизаветы II / Архивное фото

Добавим, первый в очереди на королевский престол сын Елизаветы II принц Чарльз. Второй в очереди – старший сын Чарльза принц Уильям и его дети.