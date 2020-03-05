24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирус и Евровидение-2020: Владимир Остапчук отметился позорными шутками

- Читати новину українською

Вчера, 4 марта, в столичном Дворце Спорта группа KAZKA собрала около девяти тысяч фанов. Перед выступлением коллектива на сцену вышел ведущий Владимир Остапчук. Публично он осмеял представителя Украины на Евровидение-2018 Melovin и пошутил о вспышке смертельного коронавируса.

Украинский шоумен сейчас находится под прицелом прессы и поклонников. Однако "прославляться" Владимиру Остапчуку помогает не только личная жизнь после развода с женой Еленой Войченк, но и острые шутки. Так, пользователи социальных сетей осудили его за позорный юмор во время концерта группы KAZKA, который отгремел во Дворце Спорта вчера, 4 марта.

Читайте также: Владимир Остапчук отреагировал на скандальную публикацию: это мои руки, все три

Так, Владимир Остапчук публично пошутил про Евровидение-2020 и посоветовал сторонникам не тратиться на билеты, ведь победу, по его прогнозам, всеравно получит коллектив Little Big, который представит Россию на песенном конкурсе в Роттердаме: "В этом году вообще, кто поедет, группа Go-A? Ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все мы знаем, что победит группа Little Big, правильно? Никто не сомневается даже сейчас".

Не обошел ведущий вниманием и исполнителя Melovin, который представил Украину на Евровидении-2018 с песней Under the ladder. Шутки касались образа исполнителя, которого так поддерживает публика. Остапчук назвал его имидж подобным Образу терминатора с жидким глазом.

Также шоумен отметил эпидемию коронавирус, от которого страдает весь мир. Он поинтересовался, есть ли среди зрителей те, кто вернулись из Италии или Китая, и посоветовал всем отрываться на концерте KAZKA на полную, ведь это мероприятие может стать последним в жизни фанов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остапчук, ведучий Євробачення 2017 у Києві, назвав його « «конкурсом геїв, інвалідів та фріків» на відкритті концерту KAZKA у Палаці Спорту 4 березня. Володимир також сказав, що «навіщо нам Соловей, якщо все одно переможуть Little Big» Також зазначив, що у переможниці Нацвібору 2019 MARUV «немає голосу, а є тільки ноги», а учасника Україні на Євробаченні 2018 MELOVIN назвав «термінатором з катарактою». ᅠ Під час виступу люди освистували Остапчука. ᅠ P.S. Цитування є інтерпретацією і не є дослівним. ᅠ #евровидение #євробачення

Допис, поширений Eurovision Ukraine (@eurovision.ua)

Под последней заметкой телеведущего в инстаграме разгорелся настоящий скандал, ведь публика отреагировала на его унизительные шутки мгновенно. Пользователи отметили, что такой юмор получил одобрение зрителей, а самого Остапчука освистал весь зал: "Как понимать то, что вы сказали на концерте KAZKA? Была о вас лучшего мнения. Как по мне, это неправильно, что вы унизили победителей Нацотбора", " обидели Melovin, ведущий называется. Где корректность в высказываниях? Думайте, что говорите о людях, которые популяризируют Украину, в отличие от вас", "Ну, ну, юморист. Юмор уровня "у нас на районе"? Так для кого там Евровидение? Чтобы деньжат урвать. Позорно".

 

В Ухане от коронавируса умер ранее вылеченный пациент
сегодня
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Евровидение 2020 Скандал Владимир Остапчук
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 13:36 Думаю, Евровидение было последним конкурсом в моей жизни, – KRUTЬ о творчестве после Нацотбора
Юлія Девда
сегодня 13:01 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
Марта Вересюк
4 марта 15:11 Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
Настя Сукач
4 марта 13:46 Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
Юліана Вінтюк
4 марта 13:28 Маникюр на 8 марта: какой декор выбрать для особенного праздника
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук