Коронавирус и Евровидение-2020: Владимир Остапчук отметился позорными шутками

Вчера, 4 марта, в столичном Дворце Спорта группа KAZKA собрала около девяти тысяч фанов. Перед выступлением коллектива на сцену вышел ведущий Владимир Остапчук. Публично он осмеял представителя Украины на Евровидение-2018 Melovin и пошутил о вспышке смертельного коронавируса.

Украинский шоумен сейчас находится под прицелом прессы и поклонников. Однако "прославляться" Владимиру Остапчуку помогает не только личная жизнь после развода с женой Еленой Войченк, но и острые шутки. Так, пользователи социальных сетей осудили его за позорный юмор во время концерта группы KAZKA, который отгремел во Дворце Спорта вчера, 4 марта.

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Так, Владимир Остапчук публично пошутил про Евровидение-2020 и посоветовал сторонникам не тратиться на билеты, ведь победу, по его прогнозам, всеравно получит коллектив Little Big, который представит Россию на песенном конкурсе в Роттердаме: "В этом году вообще, кто поедет, группа Go-A? Ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все мы знаем, что победит группа Little Big, правильно? Никто не сомневается даже сейчас".

Не обошел ведущий вниманием и исполнителя Melovin, который представил Украину на Евровидении-2018 с песней Under the ladder. Шутки касались образа исполнителя, которого так поддерживает публика. Остапчук назвал его имидж подобным Образу терминатора с жидким глазом.

Также шоумен отметил эпидемию коронавирус, от которого страдает весь мир. Он поинтересовался, есть ли среди зрителей те, кто вернулись из Италии или Китая, и посоветовал всем отрываться на концерте KAZKA на полную, ведь это мероприятие может стать последним в жизни фанов.

Под последней заметкой телеведущего в инстаграме разгорелся настоящий скандал, ведь публика отреагировала на его унизительные шутки мгновенно. Пользователи отметили, что такой юмор получил одобрение зрителей, а самого Остапчука освистал весь зал: "Как понимать то, что вы сказали на концерте KAZKA? Была о вас лучшего мнения. Как по мне, это неправильно, что вы унизили победителей Нацотбора", " обидели Melovin, ведущий называется. Где корректность в высказываниях? Думайте, что говорите о людях, которые популяризируют Украину, в отличие от вас", "Ну, ну, юморист. Юмор уровня "у нас на районе"? Так для кого там Евровидение? Чтобы деньжат урвать. Позорно".