Пустая Италия: как выглядят туристические места после карантина

Именно Италия стала той страной Европы, в которой зафиксировали вспышку коронавируса. Власть ввела карантинный режим, чтобы вирус не набирал обороты из-за скопления людей. Так, обычно наиболее людные туристические места превратились в опустевшие улицы и площади.

На протяжении последних десятилетий Италия оставалась одним из самых любимых мест для отдыха туристов со всего мира. Именно эта отрасль приобрела в стране потрясающее развитие. Ежегодно Италия принимала около 44 миллионов человек, что приносило доходы в десятки миллиардов долларов.

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Сегодня по общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии – государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Общее количество больных в Италии более 9 тысяч человек, из них 463 человека умерли. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Такой всплеск заставил власти ввести официальный запрет на публичные собрания по всей стране, массово отменяя запланированные концерты, футбольные матчи и масштабные мероприятия. С сегодняшнего дня, 10 марта, граждане смогут передвигаться только на работу и в случае чрезвычайных ситуаций.

Обострение эпидемии коронавируса повлияло и на туристическую отрасль. Тысячи людей отказались от поездок в Италию из-за боязни за свое здоровье. На протяжении последних недель самые популярные среди туристов города – Рим, Венеция, Милан – остаются практически безлюдными. Так мировая столица моды, которая славится своими галереями, площадями и соборами, – пустая, а заведения общественного питания закрываются один за одним.

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В сети распространяются фото от смельчаков, готовых рискнуть ради впечатлений. На них видно, что выдающиеся места, неизменно переполненые туристами, опустели.



Миланский собор без туристов / Фото Getty Images



Венеция без туристов / Фото Getty Images



Фонтан Треви в Риме / Фото Getty Images

Ватикан

Несмотря на то, что в Ватикане зафиксировали лишь один случай заболевания, власти страны решили не подвергать людей опасности и избежать распространения паники в обществе и прогрессирования коронавируса. Недавно, СМИ по всему миру распространяли фейковые новости о том, что смертельный недуг не обошел и Папу Римского. Информация появилась после его встречи с прихожанами. Тогда он боролся с обычной простудой, которую трактовали как признаки коронавируса.