Коронавирус не такой страшный, – Оля Полякова публично прокомментировала эпидемию

Слово "коронавирус" испугало многих людей. Унять панику среди своих поклонников решила певица Оля Полякова, которая разместила публичное обращение на своей странице в фейсбук.

Несмотря на советы Министерства иностранных дел отложить свои путешествия артистка продолжает активно путешествовать. На днях Оля Полякова побывала во Франции и решила рассказать поклонникам, как проходила медицинский контроль в аэропорту из-за эпидемии коронавируса. По словам певицы, весь экипаж самолета в Париже встретили врачи. Они измерили у каждого пассажира температуру и только после этого пропустили всех в помещение аэропорта.

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Сама Оля Полякова не понимает паники, которую сеют в сети. Артистка подчеркнула, что коронавирус не менее угрожающий, чем грипп. Поэтому нужно просто укреплять иммунитет и часто мыть руки.

Почему такая жуткая паника по этому поводу, что мы знаем об этом? Хочу сказать, что коронавирус не такой страшный, как мы можем узнать из СМИ и соцсетей, потому что от обычного гриппа люди точно так же гибнут от осложнений и практически в таких же количествах, поэтому не стоит паниковать, нужно просто беречься и предохраняться,

– отметила Оля Полякова.

Кроме этого, певица посоветовала пользоваться медицинскими масками и избегать большого скопления людей. Отдельное внимание Оля Полякова обратила внимание на поведение украинцев, которые устраивали акции протеста на Полтавщине и бросали камни в автобусы с эвакуированными людьми из китайского Уханя. Она назвала эти действия дикостью.

"Вирус не летает на большие расстояния, вы можете заразиться, если на вас чихнуть. Он живет на поверхности не более трех часов (по словам медиков, 7 часов, LifeStyle 24), поэтому от него необходимо защищаться точно так же, как от любой другой вирусной инфекции, которая тоже дает осложнения, от которой тоже умирают люди. Поэтому читайте об этом, потому что то, как мы встречали своих земляков под Полтавой, закидывая их камнями – это дикость, это каменный век", – отметила Оля Полякова.

Эвакуированные украинцы с 20 февраля находятся на обсервации в Новых Санжарах, что на Полтавщине. Ни у одного из них не обнаружили симптомов коронавируса. Кроме этого, сейчас в Украине не диагностировали случаев заболевания этой вирусной болезнью.

В то же время количество инфицированных в мире превысило 89 тысяч. От коронавируса умерли более 3000 человек, в основном это пожилые люди. Кроме этого, удалось выздороветь после недуга 30 тысячам инфицированных. В течение нескольких дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия стала эпицентром вспышки. Коронавирус обнаружили в 27 странах.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала