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Коронавирус у Льва Лещенко подтвердил врач медучреждения, в котором госпитализировали певца

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26 марта стало известно, что Льва Лещенко госпитализировали в специализированную больницу в поселке Коммунарка недалеко от Москвы с подозрением на коронавирус. В российских СМИ рассказывали, что диагноз подтвердился, однако никто официальных комментариев не давал. 27 марта диагноз официально решил подтвердить глава медучреждения.

Об этом врач Денис Проценко сообщил на собственной странице в фейсбуке, передает "Lenta.ru".

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"После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось", – написал Проценко.


Главный врач в больнице №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко / Фото: MK RU

Как и писали в СМИ, у артиста началась одышка и снизились показатели "оксигенации крови", из-за чего его перевели в реанимацию. Уже вечером 26 марта артисту стало лучше и сейчас его состояние оценивают как стабильное. Льва Лещенко планируют перевести в обычное отделение. Главный врач Проценко подчеркнул, что для публикации сообщения в сети просил разрешения у Лещенко, чтобы избежать спекуляций некоторых СМИ на тему состояния здоровья певца.


Главный врач подтвердил коронавирус у Льва Лещенко / Скриншот из фейсбука

Напомним, что 11 марта Лев Лещенко вернулся из США и почувствовал первые симптомы болезни. Следующие 10 дней он провел в самоизоляции вместе с 65-летней женой Ириной. Впоследствии супруги самостоятельно обратилось за помощью к врачам, ведь те отказались осмотреть певца дома. 26 марта в больнице у певца диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. У Лещенко начался отек легких, его состояние здоровья оценивали как тяжелое.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle Новости России
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