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Коронавирус в Букингемском дворце: заразился помощник Елизаветы II

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Коронавирусом уже заразились более 303 тысяч человек по всему миру. Среди инфицированных оказался помощник Ее Величества в Букингемском дворце. Врачи говорят, что он же был болен, когда во дворце была 93-летняя королева.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, на выбирает кого поражать. Заболел также работник Букингемского дворца. Королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом отправились в изоляцию в Виндзорский замок, чтобы уберечься от коронавируса. Но врачи отмечают, что ее помощник уже был болен, когда Ее Величество еще находилась в Букингеме. Об этом говорится в издании The Sun.

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По словам источника, у помощника королевы тест на Covid-19 показал положительный результат. Однако во дворце работают 500 человек, поэтому вполне вероятно, что больной работник не приближался к Елизавете II. Однако для ограждения от инфицирования Ее Величество отправилась в Виндзорский замок.

У работника дворца был положительный результат теста на Covid-19 до того, как королева поехала в Виндзор,
– говорится в сообщении.

Представитель дворца заявил, что никаких комментариев по поводу сотрудников и больных коронавирусом в Букингеме не будет.

Отметим, по состоянию на 21 марта в Великобритании зафиксировали 5 018 случаев коронавируса и 233 смерти от этого заболевания. Удалось выздороветь 93 людям.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 Великобритания Елизавета II Новости LifeStyle LifeStyle
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