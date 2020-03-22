Коронавирусом заболел клавишник Bon Jovi Дэвид Брайан

Коронавирус продолжает поражать людей шоу-бизнеса. Инфицированным оказался клавишник американской рок-группы Bon Jovi Дэвид Брайан. Музыкант сделал тест на коронавирус и он показал положительный результат.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, распространяется в мире с невероятной скоростью. Среди больных оказываются и звезды мирового шоу-бизнеса. К числу тех, кто рассказал о своей болезни, присоединился знаменитый американский клавишник и бэк-вокалист группы Bon Jovi Дэвид Брайан. Подробностями он поделился на своей странице в инстаграмие.

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Результат теста на Covid-19 музыкант получил вчера, 21 марта. В заявлении, которое он опубликовал в сети, говорится о том, что Дэвид болеет уже неделю, однако с каждым днем ​​чувствует себя все лучше.

Пожалуйста, не бойтесь! Это грипп, а не чума. Я нахожусь на карантине уже неделю. Когда буду чувствовать себя лучше, то снова пройду обследование на коронавирус, чтобы убедиться, что здоров. Помогайте друг другу и это скоро закончится,

– написал Брайан.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 22 марта, в США было зарегистрировано 26 747 больных. Наибольшее количество зараженных в Нью-Йорке. Среди них 340 летальных случаев и 176 человек выздоровели. Штат Вашингтон на первом месте по смертности. Из-за эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах Америки с 13 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В страну запрещен въезд иностранцев.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала