Коронавирусом заразился "Форест Гамп" – популярный актер Том Хэнкс
Знаменитый американский актер Том Хэнкс, известный главными ролями в фильмах "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Код Да Винчи" и многих других, заразился коронавирусом. Заболела также и его жена Рита.
Об этом сам артист рассказал в фейсбуке. Том Хэнкс с женой Ритой находятся в Австралии, где у них и ухудшилось самочувствие.
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Супруги жаловалось на слабость и боль в теле. У жены Хэнкса был озноб и повышенная температура.
Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус,
– написал Хэнкс.
По его словам, результат теста – положительный.
"Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать.Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности людей вокруг", – подчеркнул Том Хэнкс.
Что известно о Томе Хэнксе: коротко
Это американский актер и продюсер, ему 63 года. В 1993 и 1994 годах дважды подряд получал Оскара за роли в фильмах "Филадельфия" и "Форест Гамп". Еще за три фильма ( "Большой", "Спасти рядового Райана" и "Изгнанник") был на Оскара номинирован.
Несмотря на огромную популярность, Хэнкс не страдает звездной болезнью и живет достаточно скромно. В Голливуде его считают идеальным мужем и отцом, на страницы желтой прессы актер почти не попадает.
Том Хэнкс женат на актрисе Рите Уилсон, вместе воспитывают двух детей, Честера и Трумена. Еще Хэнкс имеет дочь и сына от первого брака (с Самантой Льюис).
Интересности. Хэнкс коллекционирует печатные машинки и пишет рассказы. При этом принципиально не пользуется компьютером. А еще Том Хэнкс – православный, относится к Константинопольской церкви.