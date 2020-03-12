24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирусом заразился "Форест Гамп" – популярный актер Том Хэнкс

- Читати новину українською

Знаменитый американский актер Том Хэнкс, известный главными ролями в фильмах "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Код Да Винчи" и многих других, заразился коронавирусом. Заболела также и его жена Рита.

Об этом сам артист рассказал в фейсбуке. Том Хэнкс с женой Ритой находятся в Австралии, где у них и ухудшилось самочувствие.

Важно! США прекращают пассажирское сообщение с Европой на 30 дней

Супруги жаловалось на слабость и боль в теле. У жены Хэнкса был озноб и повышенная температура.

Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус,
– написал Хэнкс.

По его словам, результат теста – положительный.

"Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать.Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности людей вокруг", – подчеркнул Том Хэнкс.

Что известно о Томе Хэнксе: коротко

Это американский актер и продюсер, ему 63 года. В 1993 и 1994 годах дважды подряд получал Оскара за роли в фильмах "Филадельфия" и "Форест Гамп". Еще за три фильма ( "Большой", "Спасти рядового Райана" и "Изгнанник") был на Оскара номинирован.

Несмотря на огромную популярность, Хэнкс не страдает звездной болезнью и живет достаточно скромно. В Голливуде его считают идеальным мужем и отцом, на страницы желтой прессы актер почти не попадает.

Том Хэнкс женат на актрисе Рите Уилсон, вместе воспитывают двух детей, Честера и Трумена. Еще Хэнкс имеет дочь и сына от первого брака (с Самантой Льюис). 

Интересности. Хэнкс коллекционирует печатные машинки и пишет рассказы. При этом принципиально не пользуется компьютером. А еще Том Хэнкс – православный, относится к Константинопольской церкви.

Осенью коронавирус реализует весь свой потенциал, – врач Святослав Протас
сегодня
Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости LifeStyle Здоровье Коронавирус Covid-19 Австралия Новости США LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
11 марта 18:20 10 лучших фильмов скандального продюсера Харви Вайнштейна
Марта Вересюк
11 марта 18:01 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
Марта Вересюк
11 марта 17:53 Харви Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы: жертвы продюсера и их откровенные признания
Олександра Кравчук
11 марта 16:00 Эпидемия коронавируса в мире: как звезды путешествуют с медицинскими масками
Юлія Михайлова
11 марта 12:54 "Время и Стекло": 10 самых популярных видеоклипов группы
Юлія Турелик
Новости
Больше новостей
Залиште відгук