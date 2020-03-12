Коронавирусом заразился "Форест Гамп" – популярный актер Том Хэнкс

Знаменитый американский актер Том Хэнкс, известный главными ролями в фильмах "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Код Да Винчи" и многих других, заразился коронавирусом. Заболела также и его жена Рита.

Об этом сам артист рассказал в фейсбуке. Том Хэнкс с женой Ритой находятся в Австралии, где у них и ухудшилось самочувствие.

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Супруги жаловалось на слабость и боль в теле. У жены Хэнкса был озноб и повышенная температура.

Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус,

– написал Хэнкс.

По его словам, результат теста – положительный.

"Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности людей вокруг", – подчеркнул Том Хэнкс.

Что известно о Томе Хэнксе: коротко

Это американский актер и продюсер, ему 63 года . В 1993 и 1994 годах дважды подряд получал Оскара за роли в фильмах "Филадельфия" и "Форест Гамп". Еще за три фильма ( "Большой", "Спасти рядового Райана" и "Изгнанник") был на Оскара номинирован.

Несмотря на огромную популярность, Хэнкс не страдает звездной болезнью и живет достаточно скромно . В Голливуде его считают идеальным мужем и отцом, на страницы желтой прессы актер почти не попадает.

Том Хэнкс женат на актрисе Рите Уилсон, вместе воспитывают двух детей, Честера и Трумена. Еще Хэнкс имеет дочь и сына от первого брака (с Самантой Льюис).