Знаменитая певица во время карантина отложила микрофон и взяла в руки удочку. Оля Полякова отправилась на рыбалку в провокационных коротких шортах и показала свой улов, который поразил даже мужскую аудиторию.

Несмотря на то, что концертная индустрия постепенно выходит из карантина, Оля Полякова не спешит возвращаться на сцену. Зато популярная певица наслаждается размеренным ритмом жизни и отдыхает в кругу самых близких. С началом летнего сезона звезда не только устраивает купание с дочками в бассейне возле загородного дома, но и овладевает мужское хобби – рыбалку. Фото с отдыха она опубликовала в инстаграме.

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Оля Полякова не стала ждать комплименты от фолловеров и сама прокомментировала кадры с огромным карпом в руках: "Я рыбак от Бога". Звездный коллега певицы актер и юморист Гарик Бирча не обошел вниманием улов и оставил свой шутливый комментарий: "На Королеву ночи любой карась клюнет".

Образ Оли Поляковой

На рыбалку артистка отправилась в обыденном летнем образе. Блондинка выбрала черную футболку оверсайз, которые скрыли короткие джинсовые шорты, в которых стройные ного звезды выглядели еще длиннее. Аутфит завершила серую спортивную обувь.

В жаркий день Полякова прихватила кепку с белыми надписями, а волосы оставила распущенными. Певица смело улыбалась на камеру без макияжа на лице, в очередной раз убеждая поклонников в безупречной внешности.



Оля Полякова на рыбалке / Фото: Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова на рыбалке / Фото: Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова на рыбалке / Фото: Instagram / @polyakovamusic