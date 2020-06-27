Балерина Екатерина Кухар устроила горячие испанские танцы на импровизированном паркете вблизи Днепра. Звезда обнажила стройные ножки в асимметричной юбке и показала пластичные движения на пляжной вечеринке.

Судья проекта "Танцы со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины неоднократно поражала хореографией на сцене. Однако даже на пляжных вечеринках в кругу семьи и подруг Екатерина Кухар демонстрирует свое изящество и пластичность. В инстаграме она показала фото дискотеки под испанские мотивы, которая на днях состоялась на Трухановом острове.

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На мероприятии, на котором собрался звездный бомонд украинского шоу-бизнеса, балерина пришла вместе с мужем Александром, сыном Тимуром и дочерью Анастасией. Если дети пары наслаждались отдыхом, то талантливые супруги не отказали себе в удовольствии показать несколько па на паркете.

Образ Екатерины Кухар

Для пляжной вечеринки в столице знаменитость выбрала легкий летний образ. На ней ассиметричная двухцветная юбка, которую она сочетала с нюдовим топом на бретелях. Образ завершили золотистые босоножки на высоких каблуках и насыщенно-красный цветок в волосах, подобно образу Кармен.

Образ Екатерины Кухар дополнили многочисленные украшения и аксессуары. Она прихватиа сумочку нюдового цвета, а на обнаженной шее акцентировала многочисленными цепочками.



Екатерина Кухар на пляжной вечеринке / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Екатерина Кухар с мужем на пляжной вечеринке/ Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Екатерина Кухар с мужем и детьми на пляжной вечеринке / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official