В коротком блестящем платье: Катя Осадчая продемонстрировала эффектный образ
Украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает работать над программой "Светская жизнь". Знаменитость в очередной раз поделилась с поклонниками несколькими фотографиями со съемок.
Катя Осадчая опубликовала эффектные фото на личной странице в инстаграме. Также в новой публикации она поделилась планами на лето и призвала подписчиков беречь себя и близких людей.
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Образ Кати Осадчей
Телеведущая неизменно поражает поклонников. Она не боится прибегать к экспериментам и менять имидж. На очередной съемке Катя позировала в коротком белом платье с блестками. Такой наряд красиво подчеркнул ее стройные длинные ноги. Также акцент был сделан на декольте.
Звезда дополнила аутфит белыми туфлями-лодочками на каблуке и стильной белой шляпой. Ее уши украшали массивные длинные серьги с камнями. Волосы Осадчая уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.
Кадр был сделан вечером на улице. Была создана уютная атмосфера, которая хорошо сочеталась с летним вечером.
Катя Осадчая позировала в блестящем коротком платье / Instagram / @kosadcha
Катя Осадчая на съемках / Instagram / @kosadcha
В посте Катя поделилась планами на лето. Она призналась, что будет работать в новых условиях и надеяться на лучшее. Также телеведущая призвала беречь себя и родных, так как сегодня – это очень важно.