Украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает работать над программой "Светская жизнь". Знаменитость в очередной раз поделилась с поклонниками несколькими фотографиями со съемок.

Катя Осадчая опубликовала эффектные фото на личной странице в инстаграме. Также в новой публикации она поделилась планами на лето и призвала подписчиков беречь себя и близких людей.

Читайте также Катя Осадчая умилила сеть романтическим фото с мужем: счастливы вместе

Образ Кати Осадчей

Телеведущая неизменно поражает поклонников. Она не боится прибегать к экспериментам и менять имидж. На очередной съемке Катя позировала в коротком белом платье с блестками. Такой наряд красиво подчеркнул ее стройные длинные ноги. Также акцент был сделан на декольте.

Звезда дополнила аутфит белыми туфлями-лодочками на каблуке и стильной белой шляпой. Ее уши украшали массивные длинные серьги с камнями. Волосы Осадчая уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Кадр был сделан вечером на улице. Была создана уютная атмосфера, которая хорошо сочеталась с летним вечером.



Катя Осадчая позировала в блестящем коротком платье / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на съемках / Instagram / @kosadcha

В посте Катя поделилась планами на лето. Она призналась, что будет работать в новых условиях и надеяться на лучшее. Также телеведущая призвала беречь себя и родных, так как сегодня – это очень важно.