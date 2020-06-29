Украинская певица вместе с семьей отправилась на отдых в Одессу. Там они наслаждаются солнечными летними днями. Ирина Федишин не прекращает демонстрировать стильные летние образы и щеголять соблазнительной фигурой.

Артистка распространила жаркое фото на личной странице в инстаграме. Она встретилась с участницей группы "НеАнгелы" Викой и сделала общую фотографию на фоне вечерней Одессы.

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Певица на морском побережье решила не только позагорать, но и прогуляться по ночным улочкам города, насладиться невероятными пейзажами. Для этого она выбирает потрясающие летние образы, которые красиво подчеркивают ее стройную фигуру.

Образ Ирины Федишин

На вечернюю прогулку Ирина надела черный комбинезон, украшенный бежевым кружевом. С помощью такого наряда звезда в очередной раз похвасталась соблазнительной фигурой и длинными ногами. Соединила аутфит с белыми кедами. Волосы певица уложила в прическу сзади, оставив только две пряди спереди. Как всегда, на ее лице с насыщенным макияжем с акцентом на губах сияла улыбка.

Рядом с народной любимицей позировала ее коллега по сцене Виктория. Девушка тоже выглядела великолепно. Для прогулки она выбрала total black look.



Ирина Федишин в черном комбинезоне / Instagram / @irynafedyshyn