Украинская певица Злата Огневич продолжает демонстрировать соблазнительные и одновременно стильные аутфиты, которые прекрасно подойдут для солнечных летних дней. Она показала, как даже в спортивном образе можно подчеркнуть женственность.

Исполнительница распространила яркое фото на личной странице в инстаграме. В последнее время она прибегает к откровенным фотосессиям, во время которых демонстрирует свою сексуальность. Злата неоднократно подчеркивала, что женская сила заключается в принятии себя и любви к каждой клеточке.

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Образ Златы Огневич

Знаменитость предстала перед камерой на Парковом мосту через Днепр, в Киеве. Она сделала яркую фотографию на фоне реки и похвасталась трендовым аутфитом.

Look Златы Огневич состоял из белых спортивных штанов, короткого бежевого топа и джинсовой куртки. Он хорошо подчеркнул стройную и спортивную фигуру певицы. Звезда соединила наряд с белыми кроссовками. Дополнила стильный образ минималистическими цепочками. Короткие белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Злата, как всегда, искренне улыбается и излучает положительные эмоции.

Умеете отдыхать? Это я о хорошей привычке выделять для себя настоящий выходной. Я этому научилась только год назад и скажу, что полюбила свою новую полезную привычку,

– написала под фото Огневич.

Стильный образ Златы Огневич / Instagram / @ zlata.ognevich