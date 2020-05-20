Кортни Кардашян показала стройную фигуру в летнем костюме, который будут носить все модницы

Звезда реалити-шоу "Семейство Карадашян" Кортни Кардашян любит радовать своих фанатов раскованными фото. На новой фотографии звезда продемонстрировала на только эффектную фигуру, но и образ, который будет особенно актуальным этим летом.

41-летняя звезда социальных сетей, вероятно, принимала участие в новой фотосессии для известного издания Architectural Digest, в котором публикуют роскошные интерьерные решения и дома знаменитостей. Именно этот журнал Кортни обозначила в своей заметке, где намекнула на возможное сотрудничество с изданием.

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Не смогла светская львица обойти стороной и персональную фотосессию на телефон, где была зафиксирована в белом стильном костюме, состоящем из юбки миди и топа на лямках с пуговицами. Стоит добавить, что топы сейчас находятся на пике популярности, поэтому такой look точно нужно присмотреть себе в магазинах, готовясь к летнему сезону. Одна из старших сестер Кардашян также надела стильные босоножки с ремнями.

Свой образ Кортни завершила распущенными волосами и нежным макияжем, что подчеркнул преимущества ее лица. Кадр был сделан в ее имении, где виднеется волшебный зеленый газон, большая терраса, бассейн и большой холл дома.

Ранее Кортни уже публиковала несколько фотографий из ее дома, поэтому предлагаем просмотреть их и вам.

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