Кортни Кокс на карантине пересматривает сериал "Друзья": Не помню сюжет

Известная американская актриса, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс призналась, что на карантине пересмотрела ленту, которая принесла ей популярность, поскольку забыла ее сюжет. Также она назвала свою любимую серию.

Кортни Кокс известна по своей роли в сериале "Друзья". Там она сыграла Монику Геллер. На днях она дала on-line-интервью Эллен Дедженерес, во время которого призналась, что не помнит сюжет. Звезда говорит, что ее часто спрашивают о ситкоме, однако она даже не вспомнит, как проходили съемки.

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Единственное, что я помню – это то, что было очень весело, и что я очень любила всех тех людей, с которыми работала. Помню, было несколько моментов из сериала, которые отражали мою реальную жизнь. Однако эпизодов из сериала не помню,

– рассказала Кортни.

На карантине актриса решила вспомнить былые времена и пересмотреть сериал с первой до последней серии. Она говорит, что уже посмотрела первый сезон.

Первый сезон действительно классный. Мне очень понравилась серия, в которой шла речь о Дне благодарения. Пока это мой любимый момент,

– призналась Кокс.

Разговор Кортни Кокс с Эллен Дедженерес: смотрите видео онлайн