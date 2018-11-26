Кортни Кардашян показала сексуальное фото в постели: 18+

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Кортни Кардашян показала горячие фото
Кортни Кардашян показала горячие фото / Instagram / @kourtneykardash

Звезда реалити-шоу, светская львица и блогерша Кортни Кардашян любит будоражить сеть сексапильными снимками. Так, на ее Instagram странице появилось сексуальное фото в постели.

Кортни Кардашян любит быть в центре внимания. Поэтому, когда ее имя все меньше упоминают в СМИ, звезда тут же публикует снимки, которые невозможно проигнорировать.

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Сегодня, 11 декабря, Кортни Кардашян в очередной раз взбудоражила сеть. Знаменитая американка показала горячее фото, сделанное в постели. Перед камерой она позировала в мини-платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру Кортни и ее аппетитные формы. Обольстительный образ представительница семьи Кардашян-Дженнер дополнила золотым игрушечным телефоном. "Ошиблись номером", – игриво написала Кортни под фото.

В одном из интервью Кортни Кардашян откровенно признавалась, что за год до 40-летия она чувствует себя очень уверенно в своем теле. Поэтому звезда не стремится скрывать свою фигуру, а наоборот – хвастается ею в сексуальных фотосессиях. В частности, в последние дни 2018 года Кортни опубликовала провокационные фото, сделанные для мужского глянца GQ. Звезда полностью обнажилась перед камерой и появилась в очень горячих образах.

 

Теги: LifeStyle Кортни Кардашян
Источник: 24 Канал
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