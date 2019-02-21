Кортни Кардашян позировала топлесс перед камерой: фото 18+

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Обнаженная Кортни Кардашян
Обнаженная Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Американская звезда реалити-шоу Кортни Кардашян эпатировала фанатов в сети. Звезда показала черно-белое фото, на котором прикрыла руками свою обнаженную грудь.

Все сестры семьи Кардашян – активные блогеры. Эффектные девушки не стесняются примерить провокационные образы и не отказываются от пикантных съемок без одежды.

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На днях очередное фото топлес опубликовала Кортни Кардашян. Перед камерой сексапильная звезда появилась с обнаженной грудью, которую игриво прикрыла руками. Свои пышные ягодицы Кортни завернула в плед, что выглядело очень соблазнительно. Кроме этого, одна из сестер Кардашян покрасовалась с колье в форме змеи.

Лучшие друзья девушек – бриллианты,
– кокетливо написала Кортни Кардашян.

Поклонники звезды увидели в таком снимке скрытый смысл. По мнению пользователей сети, таким образом Кортни Кардашян поддержала свою сестру Хлои, которая переживает не лучшие времена. Звезда решила бросить своего возлюбленного Тристана Томпсона за очередное предательство: он закрутил роман с подругой семьи Кардашян – Джордин Вудс.

"На шее Джордин!", "Вот так! Бриллиантовая змея (она же Джордин) лучшая подруга девушки Кайли!", "Мы поняли, кто это гадюка на шее" "Это Джордин, которая душит Кардашян", – написали пользователи сети.

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Теги: LifeStyle Эротика Хлои Кардашян Кортни Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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