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Кортни Кардашян смело экспериментирует с яркими образами

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Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

40-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни поразила поклонников своим эффектным образом. Светская львица выбрала соблазнительное платье мини с откровенным декольте.

На личной странице в инстаграм Кортни Кардашян опубликовала снимок, на котором она изображена в довольно провокативным образе. Ранее знаменитость запустила сайт Poosh, который стал новым лайфстайл-проектом старшей из сестер знаменитого семейства. В рамках инициативы она анонсировала своеобразный гид по подаркам ко Дню влюбленных.

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Чтобы привлечь внимание к своему проекту, Кортни Кардашян примерила яркий образ. Она надела кожаное платье мини на бретельках, которое подчеркнуло ее пышный бюст. Провокационный наряд звезда дополнила длинными оранжево-белыми перчатками, неординарной шляпкой в тон и серебристыми босоножками на низком каблуке.

Мать троих детей позировала сидя. Ее образ украсил не менее провокационный макияж с насыщенной красной помадой и роскошная укладка. Кортни Кардашян безупречно выглядит и в свои 40 лет не стесняется эпатировать и демонстрировать свое стройное тело.


Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Кортни Кардашян Новости LifeStyle LifeStyle
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