Кортни Кардашян снялась обнаженной для своего нового проекта (18+)

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Кортни Кардашян
Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" поделилась с поклонниками новой эротической кампанией, которую сняла для своего будущего проекта. Кортни Кардашян позировала перед камерой только с ноутбуком и с полотенцем на голове.

Недавно сеть взорвали снимки сестер Кардашян-Дженнер, на которых они все позировали полуобнаженными в ярких прозрачных платьях. После этого старшая из сестер, 39-летняя Кортни, заинтриговала поклонников пикантной презентацией своего нового проекта.

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39-летняя Кортни Кардашян позировала полностью обнаженной в ванной комнате. Знаменитость сидела на тумбе рядом с умывальником, прикрывая интимные части тела открытым ноутбуком и чашечкой, которую держала в одной руке. Кортни прокомментировала фотографию коротко, заинтриговав своих поклонников, одновременно сообщив о скорой премьере нового проекта.

 

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Теги: LifeStyle Эротика Кортни Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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