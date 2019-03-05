Кортни Кардашян снялась обнаженной для своего нового проекта (18+)

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" поделилась с поклонниками новой эротической кампанией, которую сняла для своего будущего проекта. Кортни Кардашян позировала перед камерой только с ноутбуком и с полотенцем на голове.

Недавно сеть взорвали снимки сестер Кардашян-Дженнер, на которых они все позировали полуобнаженными в ярких прозрачных платьях. После этого старшая из сестер, 39-летняя Кортни, заинтриговала поклонников пикантной презентацией своего нового проекта.

Читайте также: Кортни Кардашян позировала топлесс перед камерой: фото 18+

39-летняя Кортни Кардашян позировала полностью обнаженной в ванной комнате. Знаменитость сидела на тумбе рядом с умывальником, прикрывая интимные части тела открытым ноутбуком и чашечкой, которую держала в одной руке. Кортни прокомментировала фотографию коротко, заинтриговав своих поклонников, одновременно сообщив о скорой премьере нового проекта.