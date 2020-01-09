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Кортни Кокс поделилась страстным фото с бойфрендом

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Кортни Кокс и Джонни Макдейд / Instagram / @courteneycoxofficial

Звезда сериала "Друзья" опубликовала фото с парнем в сети Instagram. Кортни не часто делится подробностями личной жизни и фотографиями близких людей, однако исключения все же бывают.

Недавно актриса опубликовала на своей инстаграм-страничке фотографию, где она позирует вместе с бойфрендом Джонни Макейдом. На ней влюбленные обнимают и целуют друг друга. Так она поздравила своих подписчиков с Новым годом.

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"Я четко вижу сейчас.... 2020! С Новым годом от Великобритании", – написала в публикации Кортни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I can see clearly now... 2020! Happy New Year from the UK ️️️

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 

Напомним, в 2014 году Кортни объявила о помолвке с музыкантом Джонни Макдейдом, с которым встречалась с 2013 года. В декабре 2014 стало известно о разрыве отношений звездной пары. Однако уже в январе 2017 появилась информация о возобновлении отношений Кортни с бывшим женихом. Тогда актриса решила переехать к Макдейду в Лондон вместе с дочерью-подростком Коко Райли.

Смотрите видео, как Кортни Кокс веселится с дочкой Коко:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanna see your child lose their patience? Do a TikTok with them. #familyaerobics

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные романы
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