Кортни Кокс поделилась страстным фото с бойфрендом

Звезда сериала "Друзья" опубликовала фото с парнем в сети Instagram. Кортни не часто делится подробностями личной жизни и фотографиями близких людей, однако исключения все же бывают.

Недавно актриса опубликовала на своей инстаграм-страничке фотографию, где она позирует вместе с бойфрендом Джонни Макейдом. На ней влюбленные обнимают и целуют друг друга. Так она поздравила своих подписчиков с Новым годом.

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"Я четко вижу сейчас.... 2020! С Новым годом от Великобритании", – написала в публикации Кортни.

Напомним, в 2014 году Кортни объявила о помолвке с музыкантом Джонни Макдейдом, с которым встречалась с 2013 года. В декабре 2014 стало известно о разрыве отношений звездной пары. Однако уже в январе 2017 появилась информация о возобновлении отношений Кортни с бывшим женихом. Тогда актриса решила переехать к Макдейду в Лондон вместе с дочерью-подростком Коко Райли.

Смотрите видео, как Кортни Кокс веселится с дочкой Коко: