Кортни Кокс рассекретила детали нового эпизода "Друзей"

Весь мир не прекращает обсуждать возвращение "Друзей" на большой экран. Авторы проекта не рассекречивают деталей съемок, держа в секрете даже концепцию. Однако Кортни Кокс лаконично прокомментировала выход нового эпизода франшизы.

Произошло это во время шоу "прогулки с Кевином Нилоном", выходящего на ютуб-канале ведущего. Именно там 55-летняя Кортни Кокс заявила, что в 60-минутном эпизоде "Друзей" все актеры соберутся в одной комнате, чтобы поделиться своими воспоминаниями о создании франшизы. Это будет нетипичная серия, которая откроет немало тайн для поклонников истории.

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Самое интересное, что все мы впервые соберемся вместе в комнате и поговорим о сериале. Он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Я невероятно взволнована. Уверена, мы прекрасно проведем время. Я так взволнована. Мы встретимся, чтобы все обсудить, мы будем сидеть и вспоминать этот невероятный опыт, который у нас был. Запуск будет фантастическим,

– рассказала Кортни Кокс.

Актриса добавила, что на самом деле все звезды сериала "Друзья" не часто собираются вместе. Впервые Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер собрались в доме Кортни Кокс. А уже в следующий раз встречу организовала исполнительница роли Рэйчел Грин – Дженнифер Энистон. Именно кадр с этих посиделок стремительно распространился в сети. Все актеры согласились принять участие в съемках нового эпизода "Друзей", поэтому сторонники в ожидании премьеры.

"Идеальное воссоединение для меня (оно недавно произошло, кстати, но заняло целую вечность)... Я не знаю, сколько лет прошло, может быть, 15, и вот мы наконец собрались вместе и поужинали. А собираемся мы не так часто – возможно, это было всего дважды с того времени, как закончились съемки сериала. Это было весело, мы постоянно смеялись", – добавила Кортни Кокс.

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Про новый эпизод "Друзей" официально стало известно 22 февраля 2020 года. Тогда все актеры популярного проекта один за другим обнародовали совместное фото с заметкой: "Это случится". Впоследствии и авторы франшизы подтвердили информацию о возвращении легендарных "Друзей" на экраны. Съемки, по словам исполнительных продюсеров Кевина Брайта, Марты Кауфман и Дэвида Крейна, пройдут на студии Warner Bros. Studio Stage 24. Уже есть точная дата выхода проекта – май 2020 года.