Кортни решила уйти из семейного реалити-шоу "Семейство Кардашян"

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Кортни Кардашян
Кортни Кардашян / www.gettyimages.com

Кортни Кардашян решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое принесло мировую славу членам семьи Кардашян-Дженнер.

Об этом старшая сестра семейства Кардашян-Дженнер Кортни заявила в интервью изданию Entertainment Tonight. По ее словам, она хочет больше времени проводить с детьми. Но, как интригует дочь Крис Дженнер, она может вернется в следующем, 18 сезоне.

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У всех есть свои приоритеты. Я хочу вспомнить о своих детях и удивительных людей, живя полноценной жизнью. Я просто решила проводить больше времени с детьми, вкладывать в них больше сил и быть мамой. Но я не прощаюсь,
– сообщила Кортни.

Добавим, Кортни воспитывает троих детей от экс-возлюбленного Скотта Дисика: 10-летнего Мейсона, 7-летнюю Пенелопу и 5-летнего Рейна. Пара разошлась после новостей о многочисленных изменах мужа.

 

Клои и Ким Кардашян решили прокомментировать решение Кортни уйти из семейного реалити-шоу, которое в 2007 году создала звездная мама Крис Дженнер и приучила всех членов своей семьи к жизни напоказ.

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По мнению Клои, ее старшая сестра скоро вернется в проект, добавив, что Кортни хочет создать собственное телешоу.

"Мы ее любим и будем за ней скучать. Что бы она не решила, в нашей семье люди постоянно то приходят, то уходят. Это как дверь, которая вращается. Кортни может уйти на этой неделе, но она вернется. Они все возвращаются", – отметила Клои.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle Кортни Кардашян LifeStyle Ким Кардашян Хлои Кардашян
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