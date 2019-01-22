Корж возвращается в "самый мурашный Киев"

Белорусский музыкант Макс Корж успел объездить США, дать несколько концертов в Европе, анонсировал большой "сольник" на родине, а теперь после небольшого перерыва возвращается в Киев.

Со столицей Украины музыканта давно связывают особые отношения. И уже в этом году, 20 июня, на киевском стадионе "Динамо" анонсирован большой "движ".

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Макс Корж редко дает интервью – возможно, благодаря этому и "остается своим". О белорусском музыканте известно немного: отчислился из универа, пошел в армию и прямо во время службы стал ... звездой. Из армии Макс Корж вернулся "Братиком тысяч" – благодаря хиту "Небо поможет нам", который разлетелся социальными сетями.

Макс Корж – Небо поможет нам: смотрите видео

С тех пор Макс Корж записал пять альбомов, снял более 20 клипов, дал сотни концертов. А его фаны собирают целые бас-туры на концерты и считаются самым масштабным фан-сообществом на постсоветском пространстве. При всех своих успехах "малый" ведет неприхотливый образ жизни. По прежнему записывает близкие и понятные всем треки. Макс, не меняя курса, уверенно продолжает идти своим путем, который, на данный момент, и ведет его к футбольным стадионам.

Макс Корж – Горы по колено: смотрите видео

Недавно в своем инстаграме Макс поделился фрагментом концертного видео с подписью: "Один из самых мурашных выходов. Вспомнились 2 Минск-Арены и самый мурашный Киев после запрета!"



Концерт Макса Коржа

А теперь – неожиданно – уже завтра, 23 января, начнется продажа билетов в Киеве. На концерт, который состоится аж 20 июня на стадионе "Динамо". Вот это старт!

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