Кошевой и Ткач записали комедийный трек о "диете" на карантине: в сети раскритиковали видео

Комики записали трек "Пузіко, як у Юзіка" и сняли забавное видео. В песни Евгений Кошевой и Юрий Ткач пожаловались на то, что в условиях карантина постоянно едят от скуки. Однако не все пользователи оценили шутку артистов и отметили, что большинство украинцев сейчас в трудном положении из-за безденежья.

Более месяца украинцы живут в условиях карантина и вынужденно остаются дома. Если одни могут проявить силу воли и держать свое тело в тонусе благодаря домашним тренировкам, то другие не отказывают себе в гастрономическом удовольствии. Комики Евгений Кошевой и Юрий Ткач решили записать кавер на популярную песню "Музика" группы "Вопли Видоплясова", который получил название "Пузіко, як у Юзіка".

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Артисты сняли видео из своих домов, которым показали свою "диету" на карантине. От скуки они "набивают пузо" пищей. "Крик души. Будьте осторожны, это может случиться с каждым", – презентовал трек Юрий Ткач на личной странице в инстаграме.

Евгений Кошевой и Юрий Ткач – Пузіко, як у Юзіка: смотрите видео онлайн

Однако далеко не все поклонники положительно оценили шутку комиков. Пользователи социальных сетей поспешили заметить, что сегодня большинство украинцев вынужденно придерживаются изоляции, ведь из-за пандемии коронавируса потеряли работу, а вместе с ней и постоянный доход. Изменение материального положения семей сказалось и на расходах, которые пришлось ограничить из-за безденежья.

Фаны подчеркнули, что сейчас не каждый может позволить себе такой гастрономический праздник каждый день: "Ребята, уважаю вас как актеров, но "набивать пузики" большинству людей уже не за что. Не воспринимайте как грубость, но этот ролик сейчас больше как издевательство, а не прикол", "Возьмем кредит, набьем пузики, закончим карантин бомжиками", "Было бы за что набить пузо".

В Украине подтвердили 5 710 случаев COVID-19 (из них 261 – за последние сутки). 151 человек умер от коронавируса, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 359 человек выздоровели.



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