Кошевой заменит Зеленского на шоу "Лига смеха"

После победы на президентских выборах-2019 Владимир Зеленский прекратит участие в проектах, в которых был ведущим, режиссером или актером. Телешоу "Лига смеха" теперь будет вести его коллега, участник Студии "Квартал 95" – Евгений Кошевой.

Об этом сообщили в Студии "Квартал 95".

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Отметим, что сейчас Евгений Кошевой является одним из тренеров, ведь одна его команда до сих пор принимает участие в шоу – "Сборная Кременчуга". И пока Евгений будет вести программу, его место тренера займет другой судья. Кто именно это будет – станет известно к четвертому этапу пятого сезона. Первые игры с новым ведущим состоятся уже 23 и 25 мая в МЦКИ ("Октябрьский дворец").

Кто будет вести другие шоу вместо Зеленского?

• "Вечерний квартал" будут вести участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

• К "Кварталу 95" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец.

• Постановкой номеров в "Квартале" будет заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

• В детской версии программы "Рассмеши комика" Зеленского заменил Юрий Ткач. Кто заменит будущего президента во взрослой версии программы – пока неизвестно.

Что известно про Евгения Кошевого?Евгений Кошевой по прозвищу "Лысый" – самый молодой в команде "Квартала 95". Он единственный актер в коллективе, у которого есть специализированное образование – Евгений окончил актерский факультет Луганского колледжа культуры и искусств.



Евгений Кошевой родился в городке Ковшаровка Харьковской области, в 1989 году семья переехала в город Алчевск (Луганская область). Еще в школе Женя увлекся актерским мастерством, участвовал в театральных постановках. Основное его увлечение – автомобили. Вместе с женой Ксенией Евгений воспитывает двух дочерей Варвару и Серафиму.



Евгений Кошевой участвует в проектах "Вечерний Квартал", "Бойцовский клуб", "Воскресенье с Кварталом", "Украина, вставай!", "Вечерний Киев", "Утро", "Чисто News" и другие. У него были роли и в телевизионных фильмах – "Ночь в музее", "Как казаки", "1+1 дома. Новый год", "1+1 дома. 8 марта", "Слуга народа", а также в полнометражных картинах "Служебный роман: Наше время", "8 первых свиданий", "Слуга народа 2" и других. Кроме того, Евгений Кошевой участвовал в шоу "Танцы со звездами 2" на телеканале "1+1".



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