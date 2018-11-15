Косметика KKW X KYLIE: сестры Ким Кардашян и Кайли Дженнер поучаствовали в совместной фотосессии

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Ким Кардашян и Кайли Дженнер для KKW X KYLIE
Ким Кардашян и Кайли Дженнер для KKW X KYLIE / Instagram / @kyliejenner

Сестры знаменитого клана Кардашян – Ким и Кайли – приняли участие в совместном рекламном кампейне, посвященном выпуску новой линейки косметики KKW X KYLIE.

38-летняя Ким Кардашян и 21-летняя Кайли уже давно имеют собственные косметические компании, которые каждый сезон выпускают новые линейки декоративных бьюти-средств. На этот раз светские львицы запустили совместную коллаборацию (сотрудничество), где не только объединили любимые оттенки блесков для губ и теней, а снялись в совместной фотосессии.

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Для образов они выбрали соблазнительные боди телесного цвете, которые прекрасно подчеркивали их формы тела, а на других фото также примеряли стильное нижнее белье молочного цвета. Для фото они выбрали насыщенный нюдовий макияж и прическу каре, которая еще больше подчеркнула схожесть знаменитых сестер.

 

Ким и Кайли выглядели очень эффектно и собрали уже миллионы "лайков" под фотографиями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Кайли Дженнер Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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