Космическая женщина: Бейонсе удивила необычным платьем – фото
Американская поп-дива Бейонсе ошеломила стильным нарядом, который она надела на традиционный бранч своего мужа Jay-Z в Лос-Анджелесе. Музыкант обычно ежегодно организует встречу в последнюю субботу перед премией "Грэмми".
Новые снимки Бейонсе опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода певица со своим мужем подобрали похожую одежду пастельных оттенков.
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Так, поп-дива позировала в акварельном асимметричном платье от Balmain с объемным плечом. Ее образ дополнили яркие босоножки на каблуке с буквой "В".
Завершили look Бейонсе солнцезащитные очки и ценные серьги с бриллиантами.
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Jay-Z и Бейонсе / Getty Images
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Бейонсе / Instagram / @beyonce