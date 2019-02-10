Космическая женщина: Бейонсе удивила необычным платьем – фото

Американская поп-дива Бейонсе ошеломила стильным нарядом, который она надела на традиционный бранч своего мужа Jay-Z в Лос-Анджелесе. Музыкант обычно ежегодно организует встречу в последнюю субботу перед премией "Грэмми".

Новые снимки Бейонсе опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода певица со своим мужем подобрали похожую одежду пастельных оттенков. Читайте также: Как носить одежду персикового цвета: пример Бейонсе Так, поп-дива позировала в акварельном асимметричном платье от Balmain с объемным плечом. Ее образ дополнили яркие босоножки на каблуке с буквой "В". Завершили look Бейонсе солнцезащитные очки и ценные серьги с бриллиантами.

Бейонсе / Instagram / @beyonce

Jay-Z и Бейонсе / Getty Images

Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе / Instagram / @beyonce