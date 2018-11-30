Костенко, Жадан и Забужко: кого из современных писателей знают и читают украинцы

В рамках масштабного всеукраинского исследования "Ukrainian Publishing Reading Data 2018", украинские читатели больше всего читают произведения Лины Костенко. Второе место занимает Сергей Жадан и третье – Юрий Андрухович. Кого из украинских поэтов и писателей выбирают ценители литературы – читайте в материале.

Новое исследование было организовано Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 26 октября по 1 ноября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2013 респондентов в возрасте от 15 до 59 лет и теоретическая погрешность выборки может составить 2,3%.

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Как оказалось, среди современных отечественных писателей украинцы больше знают и читают украинскую писательницу-шестдесятницу Лину Костенко. 10% опрошенных ответили именно так на открытый вопрос "Кого из современных украинских писателей вы знаете?". 88-летняя лауреат Шевченковской премии, Премии Антоновичей и Премии Петрарки в свое время в СССР активно участвовала в диссидентском движении, за что надолго была исключена из литературного процесса. Впрочем, за свою творческую жизнь она выпустила десятки изданий, романов и стихов и несмотря на пожилой возраст, продолжает участвовать в литературных мероприятиях и писать новые произведения.



Лина Костенко / Фото из открытых источников

Второе место в рейтинге занял поэт и прозаик Сергей Жадан (7%), а третье место – поэт, эссеист и прозаик Юрий Андрухович (4,7%). В пятерку лидеров также вошла писательница Оксана Забужко (4,3%) и Василий Шкляр (3,9%). Среди других любителей украинских читателей в исследовании заняли следующие позиции такие писатели и писательницы, как Люко Дашвар, Ирен Роздобудько, Ирэна Карпа и другие.

Однако стоит отметить, что не все опрошенные читали произведения этих писателей, а только знали и слышали их имена. Именно поэтому, рейтинги современных писателей несколько изменились: произведения Лины Костенко читали 5,8% респондентов, Сергея Жадана — 3,9%, Оксаны Забужко – 2,6%, Юрия Андруховича -2,4%, Люко Дашвар – 2,3% и Василия Шкляра – 2,2%. Исследователи также обнаружили, что в целом во время опроса респонденты смогли назвать 145 имен современных украинских писателей.

Статистика также подкрепилось и другими данными: 14% украинцев не смогли вспомнить ни одного писателя, 13,8% выбрали ответ "затрудняюсь ответить", 9,9% не ответили, а 16% украинцев вообще не читали произведений отечественных авторов современности.