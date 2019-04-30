Костер посреди воды и ночное шоу в заброшенном замке: как прошел показ Dior в Марракеше

Один из самых популярных брендов представил свою новую коллекцию накануне, 29 апреля. Директор модного дома Dior Мария Грация Кюри устроила феерический круизный показ в имперском городе – Марракеше.

Арт-директор модного дома Christian Dior Мария Грация Кюри в очередной раз смогла удивить и покорить сердца ценителей моды и тех, кто чтит уровень организации и истинное величественное шоу. Вечером 29 апреля в Марракеш состоялся круизный показ бренда Dior, во время которого представители марки представили более 113 видов нарядов.

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Имперский город не зря был выбран для презентации новой коллекции. Сам Ив Сен-Лоран вдохновлялся им во времена управления модным домом.

Вероятно, креативный директор сразу задумала провести презентацию круизной коллекции в Марракеше, так как к созданию одежды она приобщила также и местных дизайнеров. Ей удалось устроить не только отличный показ в понимании презентации одежды, но и невероятное феерическое шоу.

На креслах гостей ждали карточки, на которых была прописана программа вечера, а также высказывание, которое символизировало новый показ от Christian Dior.

"Культура учит нас жить, учит нас тому, что мы не одиноки в этом мире, что другие люди имеют разные традиции и образ жизни, которые так же актуальны, как и наши", – такими словами марокканского писателя Тахара Бен Джеллуна Мария Грация Кюри описала презентованное шоу.

Подиумом для показа послужила территория разрушенного замка-дворца El Badi Palace. Главным замыслом было ночное шоу, поэтому изюминкой вечера стал костер посреди водохранилища и множество свечей, которые задали вечеру атмосферу.



Показ Dior в Марракеше / Instagram / @ dior



Показ Dior в Марракеше / Vogue.ua



Показ Dior в Марракеше / Instagram / @ dior



Показ Dior в Марракеше / Vogue.ua