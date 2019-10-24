Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов

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Костюмы на Хэллоуин 2019 для детей – лучшие детские обиды – фото
Костюмы на Хэллоуин для детей / Фото из открытых источников

Праздновать Хэллоуин в Украине стало настолько популярно, что к этой таинственной ночи родители хотят привлечь и своих детей. Конечно, образы малышей отличаются от тех, которые выбирают взрослые, поэтому костюмы для самых маленьких выглядят довольно мило и интересно.

Детские костюмы на Хэллоуин

Несомненно, надеть хэллоуинский костюм детям будет только в радость. В своем маленьком возрасте дети любят превращаться в любимых персонажей из мультфильмов. Родители для маленького чада могут выбрать либо хорошую сторону персонажа, либо же плохую.

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Отрицательные персонажи Хэллоуина:

1. Мумия

2. Призрак

3. Демон

4. Смерть

5. Злой дух

6. Колдунья

7. Зомби

8. Скелет

9. Ведьма

10. Вампир

Положительные персонажи Хэллоуина:

1. Клоун

2. Гном

3. Эльф

4. Русалка

5. Волшебница

Вы можете включить свою фантазию и исполнить любое желание малыша, а можете выбрать образ, который вам больше всего понравится из нашего перечня.

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Костюм гигантского паука


Костюм скелета на Хэллоуин


Милая фотосессия для малыша


Оригинальное фото с малышом в тыкве


Костюм паука для маленьких детей


Используйте для такого образа деревянный топор!


Образ русалочки Ариэль


Костюм скелета для детей на Хэллоуин 2019


Малыша можно превратить и во взрослого дядю с помощью грима


Костюм паука однозначно очень подходит маленьким детям


Маленькая фея с зашитым носом – идея образа на Хэллоуин


Образ зомби – удачный образ для празднования Хэллоуина


Маленькая тыковка


Лучшие хэллоуинские фотосессии для детей


Хэллоуинский костюм для малышки


Костюм страшного хэллоуинского фонаря


В хэллоуинскую ночь можно превратиться в бекон


Макаронный костюм порадует самых маленьких детишек

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Хэллоуин
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