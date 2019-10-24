Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов

Костюмы на Хэллоуин для детей / Фото из открытых источников

Праздновать Хэллоуин в Украине стало настолько популярно, что к этой таинственной ночи родители хотят привлечь и своих детей. Конечно, образы малышей отличаются от тех, которые выбирают взрослые, поэтому костюмы для самых маленьких выглядят довольно мило и интересно.