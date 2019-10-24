Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
Праздновать Хэллоуин в Украине стало настолько популярно, что к этой таинственной ночи родители хотят привлечь и своих детей. Конечно, образы малышей отличаются от тех, которые выбирают взрослые, поэтому костюмы для самых маленьких выглядят довольно мило и интересно.
Детские костюмы на Хэллоуин
Несомненно, надеть хэллоуинский костюм детям будет только в радость. В своем маленьком возрасте дети любят превращаться в любимых персонажей из мультфильмов. Родители для маленького чада могут выбрать либо хорошую сторону персонажа, либо же плохую.
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Отрицательные персонажи Хэллоуина:
1. Мумия
2. Призрак
3. Демон
4. Смерть
5. Злой дух
6. Колдунья
7. Зомби
8. Скелет
9. Ведьма
10. Вампир
Положительные персонажи Хэллоуина:
1. Клоун
2. Гном
3. Эльф
4. Русалка
5. Волшебница
Вы можете включить свою фантазию и исполнить любое желание малыша, а можете выбрать образ, который вам больше всего понравится из нашего перечня.
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