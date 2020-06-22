Жена Монатика Ирина Демичева вместе со звездным мужем и сыновьями отправилась в Одессу. Она уже успела поделиться фото с отдыха и продемонстрировать стильный летний образ с анималистическим принтом.

Ирина поддерживает творчество Монатика как менеджер его проекта, поэтому поддерживает артиста не только дома, но и на работе. Однако супруги, которые воспитывают двух сыновей, находят время и для отдыха с потомками. Так, семья отправилась в Одессу, а жена певца уже успела показать кадры из отпуска на личной странице в инстаграме.

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Ирина Демичева опубликовала фото только из роскошного гостиничного номера, в котором остановилась семья. К их приезду готовились, ведь в просторном холле на зеркале в полный рост написали строку из популярной песни Монатика "Сильно". Своеобразный комплимент жена музыканта решила запечатлеть не только в памяти, но и на страницах соцсетей.

Образ жены Монатика Ирины

Она позировала в стильном легком костюме с тигровым принтом, который состоял из шорт свободного кроя и рубашки. Ирина оставила верх наряда расстегнутым, надев черную майку. Образ завершила спортивная обувь и сумочка, которая гармонировала с цветами look.

Жена Монатика не скрывала своего удовлетворения от комплимента персонала отеля и улыбалась на камеру. Похоже, звездная семья планирует провести на побережье моря несколько дней, ведь в кадре Ирина засветила большой чемодан, поэтому вскоре она будет покорять сеть новыми летними образами.