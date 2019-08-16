Костюмер сериала "Игра престолов" написала книгу о создании нарядов для главных героев

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Книга о создании нарядов для "Игры престолов"
Книга о создании нарядов для "Игры престолов" / www.vanityfair.com

Несмотря на то, что последний сезон "Игры престолов" завершился несколько месяцев назад, сериал до сих пор остается одним из самых популярных и обсуждаемых. Поэтому дизайнер костюмов решила порадовать фанатов проекта и взялась за написание книги, в которой написала о создании образов для главных героев.

Известный британский дизайнер костюмов Мишель Клэптон, которая сотрудничала с телеканалом HBO и создавала костюмы для любимых героев миллионов зрителей, расскажет о процессе работы. Об этом сообщает иностранное издание Vanity Fair.

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Художница нарядов героев "Игры престолов" неоднократная обладательница наград от BAFTA и Эмми, поэтому ей точно будет чем поделиться и о чем рассказать фанатам сериала.

От практических многослойных тканей Винтерфелла до нарядов Королевской гавани – костюмы "Игры престолов" играют важную роль в переносе зрителя на земли Вестероса и за его пределы. Эта невероятная книга отдает должное мастерству, с которым создавался каждый наряд, с помощью прекрасных детальных фотографий костюмов и закулисных деталей,
– говорится в описании книги.

Известна также презентация книги и дата выпуска в продажу. Как отмечается в источнике, печатное издание под названием Game of Thrones: The Costumes выйдет в США осенью, 11 ноября.

Фото: Vanity Fair

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Игра престолов
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