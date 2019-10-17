Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый

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Костюм на Хэллоуин 2019: идеи образа на Хэллоуин – фото
Костюм на Хэллоуин 2019: идеи образа на праздник / Bored Panda

К Хэллоуину 2019 осталось всего несколько дней, праздник будут отмечать с 31 октября на 1 ноября. Иногда трудно придумать оригинальную и творческую идею костюма на Хэллоуин, а главное чтобы это не очень опустошило ваш кошелек.

Портал Bored Panda предлагает подборку привлекательных и творческих костюмов, которые можно повторить дома без особых затрат.

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Костюм на Хэллоуин в стиле мультика "Рататуй"

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Костюм Ван Гога для 31 октября


Костюм Дональда Трампа на Хэллоуин


Кот с котом – оригинальная идея костюма на Хэллоуин


Костюм на 31 октября принцессы Леи с роботом


Образ персонажа из мультика "Унесенные призраками"


И снова Трамп


Парень без лица – идея костюма на 31 октября


Костюм на Хэллоуин женщины и мужчины


Дайнерис и ее дракончики – остроумная идея костюма


Стив Джобс – очень простой костюм на Хэллоуин​


Телохранитель – костюм на Хэллоуин​ для мамы и малыша


Идея на 31 октября – надоедливый сосед


Солдатики


Смелая идея на 31 октября – костюм теста на беременность


Переносной туалет – костюм на Хэллоуин​ для тех, у кого есть чувство юмора


Костюм на 31 октября для самых маленьких


Мардж Симпсон с сестрами – образ на Хэллоуин​


Харли Квин и Джокер – костюм на Хэллоуин​ для пары


Герой с "Охотников за привидениями" тоже может быть костюмом на Хэллоуин


Жуткая парочка из фильма "Сияние" – образ на Хэллоуин​


Мистер краб в юбке тоже интересная идея


Голова в холодильнике


Герои "Скуби-Ду" – идея на Хэллоуин для компании


И еще Трамп


Картман из "Южного парка". Костюм на Хэллоуин​ 2018


Хагрид с волшебниками – костюм на Хэллоуин 2018 для детей


Белль из "Красавицы и чудовища" – идея для романтиков


Идея на Хэллоуин для фанатов "Звездных войн"


Привидение. Костюм  на Хэллоуин 2019


Авокадо. Костюм на Хэллоуин 2019

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Курьезные новости Хэллоуин
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