Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый
К Хэллоуину 2019 осталось всего несколько дней, праздник будут отмечать с 31 октября на 1 ноября. Иногда трудно придумать оригинальную и творческую идею костюма на Хэллоуин, а главное чтобы это не очень опустошило ваш кошелек.
Портал Bored Panda предлагает подборку привлекательных и творческих костюмов, которые можно повторить дома без особых затрат.
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Костюм на Хэллоуин в стиле мультика "Рататуй"
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Костюм Ван Гога для 31 октября
Костюм Дональда Трампа на Хэллоуин
Кот с котом – оригинальная идея костюма на Хэллоуин
Костюм на 31 октября принцессы Леи с роботом
Образ персонажа из мультика "Унесенные призраками"
И снова Трамп
Парень без лица – идея костюма на 31 октября
Костюм на Хэллоуин женщины и мужчины
Дайнерис и ее дракончики – остроумная идея костюма
Стив Джобс – очень простой костюм на Хэллоуин
Телохранитель – костюм на Хэллоуин для мамы и малыша
Идея на 31 октября – надоедливый сосед
Солдатики
Смелая идея на 31 октября – костюм теста на беременность
Переносной туалет – костюм на Хэллоуин для тех, у кого есть чувство юмора
Костюм на 31 октября для самых маленьких
Мардж Симпсон с сестрами – образ на Хэллоуин
Харли Квин и Джокер – костюм на Хэллоуин для пары
Герой с "Охотников за привидениями" тоже может быть костюмом на Хэллоуин
Жуткая парочка из фильма "Сияние" – образ на Хэллоуин
Мистер краб в юбке тоже интересная идея
Голова в холодильнике
Герои "Скуби-Ду" – идея на Хэллоуин для компании
И еще Трамп
Картман из "Южного парка". Костюм на Хэллоуин 2018
Хагрид с волшебниками – костюм на Хэллоуин 2018 для детей
Белль из "Красавицы и чудовища" – идея для романтиков
Идея на Хэллоуин для фанатов "Звездных войн"
Привидение. Костюм на Хэллоуин 2019
Авокадо. Костюм на Хэллоуин 2019