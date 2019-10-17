Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый

К Хэллоуину 2019 осталось всего несколько дней, праздник будут отмечать с 31 октября на 1 ноября. Иногда трудно придумать оригинальную и творческую идею костюма на Хэллоуин, а главное чтобы это не очень опустошило ваш кошелек.

Портал Bored Panda предлагает подборку привлекательных и творческих костюмов, которые можно повторить дома без особых затрат.

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Костюм на Хэллоуин в стиле мультика "Рататуй"

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Костюм Ван Гога для 31 октября



Костюм Дональда Трампа на Хэллоуин



Кот с котом – оригинальная идея костюма на Хэллоуин



Костюм на 31 октября принцессы Леи с роботом



Образ персонажа из мультика "Унесенные призраками"



И снова Трамп



Парень без лица – идея костюма на 31 октября



Костюм на Хэллоуин женщины и мужчины



Дайнерис и ее дракончики – остроумная идея костюма



Стив Джобс – очень простой костюм на Хэллоуин​



Телохранитель – костюм на Хэллоуин​ для мамы и малыша



Идея на 31 октября – надоедливый сосед



Солдатики



Смелая идея на 31 октября – костюм теста на беременность



Переносной туалет – костюм на Хэллоуин​ для тех, у кого есть чувство юмора



Костюм на 31 октября для самых маленьких



Мардж Симпсон с сестрами – образ на Хэллоуин​



Харли Квин и Джокер – костюм на Хэллоуин​ для пары



Герой с "Охотников за привидениями" тоже может быть костюмом на Хэллоуин



Жуткая парочка из фильма "Сияние" – образ на Хэллоуин​



Мистер краб в юбке тоже интересная идея



Голова в холодильнике



Герои "Скуби-Ду" – идея на Хэллоуин для компании



И еще Трамп



Картман из "Южного парка". Костюм на Хэллоуин​ 2018



Хагрид с волшебниками – костюм на Хэллоуин 2018 для детей



Белль из "Красавицы и чудовища" – идея для романтиков



Идея на Хэллоуин для фанатов "Звездных войн"



Привидение. Костюм на Хэллоуин 2019



Авокадо. Костюм на Хэллоуин 2019