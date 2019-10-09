Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове

Долгожданная премьера фильма "Захар Беркут" на основе исторической повести Ивана Франко состоялась во Львове 7 октября, где поклонники имели возможность не только пообщаться с творческой командой, но и посмотреть на выставку костюмов из исторического экшена.

Редакция LifeStyle 24 также побывала на допремьерном показе события, где из первых уст узнала об этапах создания киноленты, впечатлениях самой творческой команды от съемок фильма и главных месседжах фильма для украинской и мировой аудиторий. Самые яркие кадры с первой в Украине презентации фильма "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева смотрите в нашем материале.

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Событие состоялось в музейно-культурном комплексе "Львиварня", поскольку ТМ "Львовское" стала одним из спонсоров презентации фильма. Перед показом фильма, который впоследствии состоялся в кинотеатре "Спартак. Мультиплекс", гости мероприятия имели возможность увидеть главные костюмы из киноленты, автором которых стала художница Антонина Белинская.

Более 60 уникальных специалистов со всей Украины: кузнецы, ювелиры, швеи, вышивальщики, кожевенники, мастера доспехов и мастера ручного литья работали над созданием более 600 костюмов. Они воссоздавали образы до мельчайших деталей. В каждый образ вся команда вложила не только чрезвычайно много усилий, но и душу и любовь, чтобы зритель смог окунуться в удивительный мир героев Захара Беркута,

– рассказала Антонина пресс-службе киноленты.

Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут" / Фото: M&M Photography, LifeStyle 24

Режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев отметил, что едва ли не наибольший вклад в фильм сделала именно художница по костюмам, которая даже во время съемок быстро чинила костюмы актерам, которые выполняли сложные трюки на съемочной площадке. На вопрос журналистов о цели создания фильма для мира и украинцев, Ахтем ответил, что "в одном из лучших примеров мировой драматургии есть ценности, которые близки кому угодно и где угодно".

Было важно рассказать всему миру, в чем мы похожи – в стремлении к свободе, в отстаивании того, что мы ценим, того, что мы любим, за что мы способны отдать свою жизнь, а главное – ради чего мы способны жить,

– объяснил мотив создания фильма Сеитаблаев.

Режиссер добавил, что в кинокартине "Захар Беркут" много жизни, любви, юмора, музыки и красивых видов природы, он надеется, что зрители смогут почувствовать гордость за то, что они живут здесь, в Украине.

Главный месседж – отстаивать то, что мы любим. А с другой стороны, мне бы не хотелось сводить, скажем, содержательную часть нашего фильма к одному предложению. Каждый из зрителей для себя выберет какую-то линию,

– подытожил автор киноленты.

Режиссер фильма "Захар Беркут" Ахтем Сеитаблаев / Фото: M&M Photography, LifeStyle 24

Сценарист фильма Ярослав Войцешек добавил, что перед созданием сценария он вместе со съемочной командой провел большую научно-исследовательскую работу и побывал в родном селе Ивана Франко Нагуевичах. Киноактеры Андрей Исаев, Олег Волощенко и Алина Коваленко также поделились своими впечатлениями о съемках фильма: о съемках в костюмах в жаркую погоду, о сценах, где приходилось играть эмоциями, а не словами, о восприятии роли женщины в условиях войн и восстаний, а также о слезах, которые приходилось "вызывать" младшему участнику съемочной группы Михаилу Корженецкому.

Творческая команда фильма "Захар Беркут" / Фото: M&M Photography, LifeStyle 24

На презентации фильма также была представлена ​​уникальная коллекционная монета, выпущенная перед премьерой фильма банком "Ощадбанк". На ней изображена одна из сцен фильма, его название, выполненное тем же шрифтом, что и все материалы из промокомпании фильма, а так же дата премьеры. Серебряную монету можно приобрести, предварительно заполнив форму на сайте банка. А первый экземпляр получил сам режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев во время презентации картины.

Представительница компании FILM.UA.GROUP Юлия Пилипенко отметила, что коллаборация нескольких брендов для создания и продвижения фильма "Захар Беркут" является одной из самых масштабных в Украине. По ее словам, бокс-офисы украинских кинотеатров в 2018 году по сравнению с 2017 выросли на 179 миллионов гривен, что может свидетельствовать о приверженности украинского зрителя к отечественному продукту.

Перед премьерой фильма "Захар Беркут" была выпущена коллекционная серебряная монета / Фото: M&M Photography, LifeStyle 24

Добавим, что украинская премьера фильма "Захар Беркут" состоится 10 октября. Фильм был снят на английском языке с украинским дубляжом.