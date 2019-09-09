Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger

В Нью-Йорке продолжается бурная Неделя моды, на которой знаменитые дизайнеры демонстрируют свои коллекции. 8 сентября прогремел модный показ коллекции осень-зима 2019/2020 бренда Tommy Hilfiger. На подиум вышли популярные модели: Сара Сампайо, Кэндис Свейнпол, Винни Харлоу, Эшли Грэм и другие.

Показ новой коллекции прошел в театре "Аполло" в манхэттенском квартале Гарлем. А на подиум вышли разнообразные модели, которые отличались фигурами и национальностями.

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Тренды осени: показ осень-зима 2019/2020 Tommy Hilfiger

Гороховый принт

Дизайнер использовал в новой коллекции крупный гороховый принт, который обязательно должен быть контрастным, в шифоновых и полупрозрачных блузках, легких шарфах и юбках.

Tommy Hilfiger / Getty Images

Анималистический принт

Анималистические принты вернулись в моду около двух лет назад, а дизайнеры все больше выпускают одежды с ним. Актуальной до сих пор остается питоновая окраска, но также популярны и "леопард" и коровий принт.

Томми Хилфигер продемонстрировал немало одежды из эко-кожи и питоновым принтом. Так, на подиум вышли модели в змеиных пальто, юбках, аксессуарах.



Tommy Hilfiger / Getty Images



Tommy Hilfiger / Getty Images

Кожа

Наряды из кожи являются одними из самых актуальных в этом сезоне. Уже немало мировых знаменитостей примеряли верхнюю одежду, сделанную под черную кожу, over-size рубашки, длинные и объемные юбки и тому подобное. Добавим, что кожаные мини юбки являются антитрендом.



Tommy Hilfiger / Getty Images

Больше блеска

"Металлик" остается в моде. Его оттенки представители института Pantone признали одними из трендовых в 2020 году. В новой коллекции Хилфигер продемонстрировал немало блестящих "луков": от манящих обтягивающих комбинезонов до легких платьев.



Tommy Hilfiger / Getty Images



Tommy Hilfiger / Getty Images



Tommy Hilfiger / Getty Images

Бархат

Бархат еще раньше вышел с полок "трендов сезона", однако в новом сезоне он становится более актуальным. В коллекции осень-зима 2019/2020 Tommy Hilfiger есть несколько вариантов стильных "аутфитов". Дизайнер использовал в своих образах чаще всего темно-вишневый цвет.



Tommy Hilfiger / Getty Images