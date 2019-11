Кожа, эпатаж и блестки: как оделись звезды на красную дорожку MTV EMAs 2019

Одна из самых престижных ежегодных церемоний награждения – MTV Europe Music Awards прошла в воскресенье, 3 ноября в испанской Севилье, где собралось немало знаменитостей.

Кроме награждения победителей и вручения премии MTV Europe Music Awards, многие звезды смогли похвастаться роскошными образами на красной дорожке возле здания конгрессно-выставочного центра Севильи – Fibes.

Читайте также: MARUV победила в российской номинации на MTV Europe Music Awards: полный список победителей

MTV Europe Music Awards (EMA) — это ежегодная церемония вручения музыкальных наград. В 1994 году ее основал телеканал MTV Europe. Каждый год церемония проходит в одном из крупных европейских городов. Однако в последний раз Украина принимала участие в церемонии в 2007 году. Именно тогда Lama была признана лучшей украинской исполнительницей.

Так, больше всего потрясла своим появлением на западе знаменитая пара – футболист Криштиану Роналду и его избранница Джорджина Родригес. 25-летняя модель надела смелое платье с разрезом от бедра из коллекции Jacquemus.



​Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Getty Images

Супермодель Джоан Смоллс поразила вызывающим образом. Брюнетка надела черный бюстгальтер и бледно-розовую атласную юбку с разрезом от Brandon Maxwell.



Джоан Смоллс / Getty Images

Певица Ava Max, клип которой на песню Sweet but Psycho набрал свыше 460 миллионов просмотров на ютубе, вышла на красную дорожку в коротком платье цвета металлик. "Аутфит" звезды завершили массивные черные босоножки, насыщенный макияж с акцентом на красные губы и яркий маникюр.



Ava Max / Getty Images

Певица Николь Шерзингер, больше всего известная как солистка The Pussycat Dolls, подготовила соблазнительный образ. Артистка, которая имеет частично украинское происхождение, продемонстрировала идеальную фигуру в коротком сверкающем платье красного цвета. Дополнила свой look звезда черными лодочками на высоких шпильках.

Николь Шерзингер / Getty Images

А вот американская певица Бекки Джи для светского выхода надела платье из коллаборации масс-маркета H&M и итальянского модельера Giambattista Valli. Показ дизайнера этой коллекции отгремел в Риме 24 октября. Это красное платье стало наиболее эффектным на подиуме, а представлял его не кто-то, а супермодель Кендалл Дженнер.



Бекки Джиі / Getty Images

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа, которая на днях выпустила новую песню Don't Start Now, которая стала настоящим хитом, для запада примерила черное платье от Dion Lee. Чулки и кожаный пояс сделали look звезды более сексапильным.



Дуа Липа / Getty Images

Список победителей MTV Europe Music Awards:

Лучший поп-исполнитель: Halsey (Холзи)

Лучший хип-хоп исполнитель: (Nicki Minaj) Ники Минаж

Лучший рок-исполнитель: группа Green Day

Лучшая песня: Billie Eilish – Bad guy

Лучший исполнитель проекта "Worldstage": Muse – Bilbao, Spain 2018

Лучший новый исполнитель: Billie Eilish (Билли Айлиш)

Лучшее видео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Лучший российский исполнитель: MARUV

Лучший исполнитель Соединенных Штатов: Taylor Swift (Тейлор Свифт)