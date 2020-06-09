Участница дуэта "НеАнгелы" смело примеряет соблазнительные образы и обнажается на камеру. 35-летняя Слава Каминская продемонстрировала соблазнительный look, позируя в белье и кожаном плаще. Это фото взорвало сеть.

Откровенный кадр появился в инстаграм-профиле звезды и вызвал настоящий резонанс. На протяжении карантина Слава Каминская публиковала преимущественно семейные фото, однако после длительной паузы все же показала соблазнительный образ.

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Звезда позировала на парковке рядом с роскошным автомобилем. На ней было минимум одежды, однако прелести своего тела знаменитость прикрыла. Слава Каминская надела черный комплект белья и чулки. Откровенное декольте, которое потрясающе выглядело в бюстгальтере, и тонкую талию она скрыла длинным кожаным плащом с поясом.

Участница группы "НеАнгелы" предстала с длинными светлыми волосами и ярким макияжем с массивными стрелками и насыщенными красными губами. Слава Каминская шутливо прокомментировала эротическое фото: "У пессимистки стакан наполовину пуст. У оптимистки стакан наполовину пуш ап".

Поклонники не скупились на комплименты звезде и лишь за несколько часов оценили сообщение более 20 тысячами лайков. Они восхищались не только телом Славы, но и ее смелостью демонстрировать такие откровенные фото со съемок.