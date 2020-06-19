Американская звезда после длительного карантина вернулась к работе в студии. Похоже, Дженнифер Лопес в изоляции заскучала за фэшн-выходами, так как показала стильный образ, дерзко объединив кожаные шорты с ботфортами.

После нескольких месяцев самоизоляции поп-певица вернулась к музыкальной карьере, а поездка на студию звукозаписи превратилась для нее в настоящий светский выход, который она продемонстрировала на личной странице в Инстаграми. Дженнифер Лопес не только показала эпатажный пример модницам по всему миру, но и заинтриговала фанов будущей премьерой.

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Образ Дженнифер Лопес

На серии фото звезда позировала в монохромном образе коричневого цвета. На ней были кожаные шорты с широким поясом американского бренда Coach, которые она гармонично соединила с ботфортами в тон на высоких каблуках. Певица и актриса надела белое боди с открытой спиной и пикантным декольте, которое подчеркивало ее роскошную фигуру. Завершили образ замшевый жакет с пряжками и белая сумочка.

Особое внимание Дженнифер Лопес уделила и аксессуарам. На ней большие коричневые очки, которые знаменитость не снимала даже в студии, и массивные золотые серьги-кольца. Волосы она собрала в высокий хвост.



Дженнифер Лопес в кожаных шортах и ​​ботфортах / Фото Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес в кожаных шортах и ​​ботфортах / Фото Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес в кожаных шортах и ​​ботфортах / Фото Instagram / @jlo