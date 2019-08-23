Кожаный салон, Wi-Fi и телевизоры: как выглядит джет, на котором летели герцоги Сассекские

На днях королевская чета полетела в Ниццу на частном самолете, из-за чего миллионы фанатов возмутились, назвав их лицемерными в борьбе за экологию. Теперь иностранное издание опубликовало снимки джета, на котором Меган Маркл и принц Гарри добрались во французский город.

Немало обвинений в адрес герцогов Сассекских поступило за последние дни, даже после того, как на их защиту встал Элтон Джон. Теперь иностранное издание The Sun опубликовало фотографии, на которых можно детально разглядеть, какие условия обеспечил королевской чете британский музыкант.

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Салон 12-местного бизнес-джета под названием Cessna Citation Sovereign создан в бело-золотистых тонах. Рядом с белыми кожаными сиденьями можно увидеть изысканные деревянные панели, а также выдвижные мини-столики. Как отмечается в источнике, самолет также оборудован беспроводным интернетом и телевизорами. Стоит отметить, что накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже совершили полет в другую страну, однако они выбрали более бюджетный вариант – коммерческий рейс в Норвич.



Самолет, на котором летели Меган Маркл и принц Гарри / Фото The Sun

