Красавица в стиле Андре Тана: что дизайнер советует одевать осенью

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Андре Тан: что носить в сезоне осень-зима
Андре Тан: что носить в сезоне осень-зима / Instagram / @andre_tan_official

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан в коллекции осень-зима учел не только тренды, но и ритм жизни современной женщины. Поэтому в комментарии LifeStyle 24 он признался, что именно стоит приобрести красавицам в этом сезоне.

По словам Андре Тана, основным элементом сезона остается платье. В новой коллекции дизайнер предлагает наряды формата 24/7: это может быть платье из экокожи, в котором уместно появиться и в офисе, и на вечеринке, или платье "первой леди" с подчеркнутой талией и длиной миди.

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Особое внимание знаменитый украинец уделил и верхней одежде. Одним из главных хитов Андре Тан смело может назвать бушлат из натуральной шерсти. Дизайнер позаимствовал крой из своей мужской коллекции, адаптировав его под женскую фигуру. Еще один must have, по словам Андре Тана, – экодубленки или серое пальто. Если же модницы выбирают вещи over-size, то кутюрье советует сочетать их с приталенными штанами или леггинсами.

"Коллекция этого сезона – это кардинально новый этап в развитии бренда, этой коллекцией я хотел продемонстрировать жизнь современной женщины от А до Я. Это женщина, которая живет в ритме 24/7, успевая примерить на себя разные роли и одновременно достигать успеха в каждой из них. Дома, на работе, на встрече с друзьями и конечно на свидании она должна быть на высоте. Она модная и уверенная в себе, но при этом чрезвычайно женственная", – прокомментировал Андре Тан.

Что будет стильным осенью / Фото из новой коллекции Андре Тана

В новой коллекции дизайнера преобладают основные принты – классический и строгий тартан и леопард. Если же первый – привычный для большинства красавиц, то животный принт решаются примерить единицы. Андре Тан добавляет леопардовый принт достаточно дозировано, советуя сочетать его с вещами черного цвета, как это мастерски делают знаменитые красавицы из Италии или Франции.

Смотрите презентацию новой коллекции Андре Тана: видео

 

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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