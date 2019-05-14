Красная дорожка Каннского фестиваля: фото самых элегантных образов звезд

Международный Каннский кинофестиваль ежегодно собирает на Лазурном берегу Франции величайших фигур голливудского и европейского кино. Кроме них, на красной дорожке часто можно увидеть выдающихся моделей и исполнителей, которые охотно поддерживают кинематограф. Уже сегодня, 14 мая, Канны приняли первых гостей, которые продемонстрировали свои лучшие платья и смокинги.

Среди звездных посетителей Каннского фестиваля можно заметить Джулианн Мур, Эль Фэннинг, Изабель Гулар, Шарлотту Генсбур, Каролин де Мегре, Хавьер Бардем, Роми Стрейд, Алессандру Амбросио, Адама Драйвера, Еву Лонгорию, Хлою Севиньи, Селену Гомес, Тильду Суинтон, Алехандро Гонсалеса Иньярриту (председатель жюри фестиваля) и многих других. Читайте также: Каннский кинофестиваль-2019: первые звездные гости в объективах папарацци Для светского выхода женщины-знаменитости выбрали сдержанные и одновременно сексуальные образы, которые удачно подчеркивали их формы. К примеру, Мур надела изумрудное платье с легким шлейфом и роскошные серьги с зелеными камнями. Звезды бренда Victoria's Secret – Роми Стрейд и Алессандра Амбросио – выбрали длинные платья, которые удачно выделяли их стройные ноги. Одна из самых молодых членов жюри Эль Фэннинг сделала ставку на нежное шелковое платье персикового оттенка с цветочной аппликацией на поясе. Мужчины-актеры в то же время выбрали сдержанные, но не менее элегатные костюмы. Самые яркие образы с красной дорожки Каннского фестиваля смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Ева Лонгория / Getty Images

Эль Феннинг / Getty Images

Каролин де Мегре / Getty Images

Жюри Каннского фестиваля (Алехандро Гонсалес Иньярриту в центре ) / Getty Images

Джулианн Мур / Getty Images

Алессандра Амбросио / Getty Images

Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур / Getty Images

Тильда Суинтон / Getty Images

Изабель Гулар / Getty Images

Роми Стрейд / Getty Images

Сара Драйвер, Тильда Суинтон, Лука Саббат, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи и Селена Гомес / Getty Images