Красное – это любовь: Пенелопа Крус очаровала выходом в ярком пиджаке от Chanel

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Instagram/ @penelopefactstr

Знаменитая испанская актриса посетила светское мероприятие, которое состоялось в столице Испании, во вторник, 15 января. 44-летняя Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в эффектном наряде от люксового бренда Chanel.

Снимки Пенелопы Крус, которая недавно откровенно рассказала о том, как материнство изменило ее жизнь, появились на ее фан-странице в Instagram.

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Вечером 15 января в знаменитом кинотеатре Мадрида состоялась популярная премия Dias de Cine. На светское мероприятие пришло немало звезд, однако звездой вечера стала 44-летняя Пенелопа Крус. Для актрисы это мероприятие стало особым событием, ведь оно проходило на ее Родине. Несмотря на насыщенный график в Голливуде, она все же нашла время посетить премию Dias de Cine.

Для особого вечера Пенелопа Крус выбрала эффектный наряд. Она появилась на публике в ярком красном твидовом пиджаке от Chanel и в черных кожаных штанах. Актриса дополнила свой образ сумкой с длинным металлическим ремешком.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Instagram / @penelopefactstr

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Instagram / @shoppingstylees

Теги: Chanel Мода LifeStyle
Источник: 24 канал
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