Украинская исполнительница Ирина Федишин впервые за долгое время выступила на сцене. Звезда дала концерт, во время которого продемонстрировала стройную фигуру в откровенном наряде красного цвета.

Ирина Федишин возвращается к работе после длительного карантина. Певица выступила в одном из комплексов отдыха в Умани. Фото и видео с долгожданного концерта она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Артистка на самоизоляции чрезвычайно скучала по концертам. Она стремилась увидеться с поклонниками и в очередной раз подарить им свою музыку. Ее мечта осуществилась. Вчера, 20 июня, она дала концерт в ресторанном формате с соблюдением карантинных правил. Звезда не контактировала со зрителями лично, сохраняя социальную дистанцию.

Образ Ирины Федишин



Для выступления Федишин выбрала достаточно откровенный наряд, который подчеркнул все прелести ее тела. Ирина надела красную миниюбку, верх которой был украшен блестками, а низ – украшен перьями. Совместила эффектный look с бежевыми туфлями на высоком каблуке. В таком аутфите звезда показала свои стройные ноги и пикантное декольте.

Волосы Ирина уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с красной помадой на губах.